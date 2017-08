¿Cómo son los Pokémon por dentro? Este libro te los muestra

¿Nunca has pensado en cómo funciona el lanzallamas de Charmander, el poder psíquico de Kadabra o la capacidad de Geodude para flotar?

Todos los que hemos jugado a Pokémon hemos sentido curiosidad por cómo son estas criaturas por dentro, así que el ilustrador Christoph Stoll se ha propuesto a mostrarlo en el libro PokéNatomy- An Unofficial Guide to the Science of Pokémon.

Nacido en Kickstarter, el proyecto ha recaudado 34.526 dólares de los 20.000 que pedía en octubre de 2016, cuando publicó la idea. Un total de 643 mecenas han participado en el crowdfunding, y han conseguido que el libro ya esté disponible a través de la página web del artista.

Este libro de más de 300 páginas recopila los 151 Pokémon de la primera generación. Aunque, viendo las buenas reacciones que está teniendo, el autor no descarta publicar futuras ediciones con el resto de criaturas.

Cada uno de los Pokémon aparece ilustrado detalladamente, junto a una descripción realista de su composición y la utilidad de sus órganos y sistemas nerviosos. En la siguiente galería podéis ver algunos de los ejemplos más destacados: