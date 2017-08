Niños prodigio y mujeres creativas: las claves del estudio más laureado de la década

En un capítulo muy recordado de Los Simpson, la serie ficticia Rasca y Pica añade un personaje doblado por el propio Homer Simpson: Poochie. Inevitablemente, cuando vemos este capítulo, a los más jugones se nos viene a la cabeza el primer logo de Naughty Dog, protagonizado por un perro con gafas de sol todavía más punki que el anterior.

El logo de Naughty Dog bebía directamente del estilo que tenía a finales de los 90. Es el germen de Crash Bandicoot y Jack and Daxter, e incluso de juegos anteriores como Ski Crazed. Pero Naughty Dog estrena un nuevo juego, y nada tiene que ver con la imagen que daba de sí mismo creando a la mascota de Sony o a la pareja más carismática de principios de los 2000.

Uncharted: El legado perdido es la quinta entrega de la saga. Se trata de un spin-off de los juegos originales, ya que pone a dos mujeres protagonistas como sustitutas del popular Nathan Drake. Y su estilo, al igual que los anteriores, es completamente realista.

Junto a The Last of Us Part II, que por lo poco que sabemos tendrá a Ellie como protagonista, es el inicio de una nueva etapa para el estudio. Una etapa que sigue con la misma estética y narrativa que los últimos juegos, pero que pone a mujeres al mando de aventuras tan significativas como estas.

Después de tanto cambio –y de tantísimo éxito–, la esencia de la compañía ha cambiado por completo, convirtiéndose en una de las que mejor se han adaptado a las diferentes generaciones de consolas. Su historia es larga y dispersa, pero os dejamos algunas de las claves que la han convertido en una de las empresas mejor valoradas del sector:

I. NIÑOS PRODIGIO

Con tan solo 12 años, Jason Rubin y Andy Gavin, dos amigos de Washington D.C., decidieron poner en práctica su pasión por los videojuegos. El primero era muy buen artista, pero no tenía ni idea de programación; y el segundo sabía programar lo básico, pero sus diseños eran pésimos. De este modo, se unieron para continuar aprendiendo de manera autodidacta, y comenzaron a diseñar pequeños juegos (que eran copias de otros juegos) mientras estudiaban en el instituto.

Comenzaron a desarrollar juegos para la pequeña distribuidora Baudeville, hasta que lanzaron Dream Zone, una aventura gráfica en la que un niño se quedaba atrapado en un sueño. Entonces fueron a parar a Electronic Arts, una gran empresa que no tuvo reparos en hacerse con la creatividad de estos dos jóvenes.

Jason Rubin y Andy Gavin

II. LA ORIGINALIDAD POR BANDERA

Su capacidad para renovarse cada poco tiempo proviene directamente de sus orígenes. Durante sus primeros años hicieron desde juegos de esquí hasta de lucha estilo Street Fighter y de rol. Este último, ahora considerado un juego de culto, es Rings of Power.

Al ser de mundo abierto, supuso una gran revolución en el género, pero no triunfó tanto como debía por culpa de su dificultad y de que era muy caro de fabricar. De este modo, después de vender 100.000 unidades, EA decidió no fabricar más de estos juegos.

Notoriamente enfadados, Jason y Andy decidieron darse un descanso. El primero montó una empresa de VFX mientras aprendía a hacer surf en California, y el segundo se fue a estudiar informática al MIT. Necesitaban recargar las pilas para volver a ser originales y no dejarse machacar por el mercado.

Rings of Power

III. EL MARIO DE SONY

A mediados de los 90, los dos creativos ya estaban trabajando con Universal Interactive Studios, una empresa que aún les dio más problemas que la anterior, pero con la que crearon sus juegos más exitosos. Después de Way of the Warrior, un título que no triunfó en absoluto, se pusieron un reto enorme: crear una mascota.

Al igual que existía Mario para Nintendo o Sonic para Sega, desde Naughty Dog entendían que la PlayStation también necesitaba una mascota, y esta no fue otra que Crash Bandicoot. Aunque salió para más plataformas hasta que se convirtió en exclusivo de Sony, Crash consiguió tener una personalidad propia, mucho más rebelde que los otros iconos de las consolas.

De este modo, dotaron de un carisma único a Sony y consiguieron tal éxito que, dos décadas después, siguen vendiendo juegos gracias a la trilogía remasterizada que se lanzó recientemente.

IV. DEJANDO EL ESTUDIO EN BUENAS MANOS

Después de llegar a lo más alto tanto con Crash Bandicoot como con su fórmula mejorada, Jak and Daxter, Jason Rubin y Andy Gavin se vieron superados por la situación. Se habían convertido en los dioses de PS2, pero habían trabajado tantísimo que no se veían capaces de continuar. Así que, después de mucho pensarlo, abandonaron la compañía (aunque se quedaron como consejeros) y pusieron en su lugar a Evan Wells, quien se ocuparía de dar el salto a la nueva generación.

Aunque era una tarea muy compleja, Wells se dio cuenta de que su público había crecido. Los jugones ya no eran críos, así que debían hacer videojuegos más maduros. Y así comenzaron a establecer una línea que comenzó en el primer Uncharted y culminó con The Last of Us.

V. UNA MUJER AL MANDO

A sabiendas de que sus juegos antiguos habían estado dirigidos casi en exclusiva a un público masculino, una de las mejores decisiones de Wells fue contratar a Amy Hening, que ya trabajó en Jak 3, para dirigir y guionizar Uncharted.

El carismático Nathan Drake nunca hubiera llegado a nada de no ser por ella, pero también abrió la puerta a que muchos otros personajes en principio secundarios llegaran al público. Entre ellos, por supuesto, las fantásticas Chloe y Nadine, que protagonizan El legado perdido.

Ahora, Naughty Dog se encuentra en un momento interesante. Aunque todavía no ha agotado sus fórmulas, vive básicamente de The Last of Us y Uncharted. A la espera de cómo le sienta la feminización, faltará saber si saben renovarse –de nuevo– o si continuarán viviendo de sus últimos clásicos.