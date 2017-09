Los pezones de Mario acaparan un Nintendo Direct lleno de sorpresas

Como viene haciendo cada trimestre, Nintendo sacó anoche un nuevo vídeo en directo en el que anunció sus novedades más recientes. En este Nintendo Direct, los desarrolladores mostraron varias noticias que los fans abrazaron con ganas.

Pero, de entre todo lo que se publicó, lo más relevante fue el nuevo tráiler de Super Mario Odyssey:

En este vídeo vemos algunas de las mecánicas nuevas, como un modo foto en el que podemos tomar capturas y editarlas al momento, o marcadores online donde los jugadores pueden compararse con el resto del mundo en las diferentes pruebas de la historia.

También han aparecido nuevos escenarios y se ha anunciado un pack de Switch que vendrá con el juego. Sin embargo, en las redes sociales ha habido algo que ha destacado por encima de todo ello:

Los pezones de Mario.

Por primera vez en su historia, hemos podido ver al protagonista de la saga más importante de la historia aparecer sin camiseta. Y las redes no se han quedado indiferentes ante este suceso histórico:

Today was the first ever in-game appearance of Mario nipples, though a previous pieces of Nintendo-approved art has shown them before pic.twitter.com/zVc6yhFrW9