Llega el sueño de todo stalker de Instagram: el primer simulador voyeur digital

Arte PG

Si eres una de esas personas que se pasa el día mirando Stories de Instagram, que tiene una cuenta de Twitter únicamente para seguir a grandes estrellas, o que tiene una foto falsa en Facebook para comentar noticias en modo hater y hacerte amigo de personas que no conoces, Do Not Feed the Monkeys es tu juego.

El estudio español Fictiorama Studios ha desarrollado un juego en el que te metes en la piel de un voyeur que acaba de entrar al grupo “The Primate Observation Club”. Esta excéntrica organización pone a nuestra disposición herramientas tecnológicas de todo tipo para que podamos espiar a objetivos distintos a través de sus redes sociales y cualquier lugar en internet donde hayan dejado rastro.

El peligro, por supuesto, es que te pillen. Tu misión es encontrar la máxima información posible sin dejar evidencias, pero cada paso que des tendrá sus consecuencias en el futuro.

BadLand Games

Según explica BadLand Games, la empresa distribuidora del juego, Do Not Feed the Monkeys va mucho más allá de lo que parece. Mientras stalkeas, tienes que mantener el pago del alquiler listo y mantenerte sano, una dura tarea para alguien que pasa las 24 horas delante de la pantalla.

Además, puedes interferir en las historias que vas descubriendo. Si encuentras algún criminal, podrás alertar a la policía para que intervenga; si encuentras una infidelidad, podrás avisar a la pareja de lo que sucede.

“Es nuestro proyecto más ambicioso hasta la fecha. Hemos tenido total libertad a la hora de diseñar las historias y las mecánicas”, explica Alberto Oliván, diseñador narrativo de Fictiorama.

El videojuego saldrá dentro de poco para Steam, aunque todavía no han establecido la fecha de estreno.