'Life is Strange' lanza una campaña para combatir el suicidio adolescente

Este jueves llega al mercado Life is Strange: Before the Storm, la secuela del juego que consiguió enganchar a una generación entera de adolescentes a las aventuras gráficas.

Uno de los temas que más tocaba el primer volumen era la salud mental de los jóvenes, más frágil que la de los adultos y supeditada a ciertos temas muy concretos.

Ahora, para fomentar que los adolescentes no caigan en los mismos problemas que los protagonistas del juego, Square Enix ha lanzado una campaña con el que pretenden ensalzar “el poder de la amistad”.

Your Friend, Me es el nombre de esta iniciativa que invita a los seguidores a publicar vídeos cortos en el que explican cómo sus amigos han tenido un impacto positivo en su vida.

Los vídeos se pueden compartir en las redes a través del hashtag #YourFriendME. Por cada uno de ellos, la empresa donará 5 dólares (con un máximo de 25.000) a la asociación The Jed Foundation, que busca prevenir el suicidio juvenil.

Aunque apenas hace un día que se ha lanzado esta iniciativa, ya se pueden ver algunos vídeos de personas que se han sumado a la campaña:

@sweiwithme #YOURFRIENDME. I hate tomatoes, but I'd eat one for you lol. 🍅🤢 #JEDfoundation#payitforward#lifeisstrange#beforethestorm#gamestopexpo#vegas Una publicación compartida de Lowey (@lwymcfly) el 28 de Ago de 2017 a la(s) 6:42 PDT