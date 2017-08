Demandan a Disney por espiar a niños a través de 42 juegos móviles

Arte PG

Amanda Rushing, una mujer de San Francisco (California, EEUU), acaba de denunciar a Disney y a tres compañías de software (Upsight, Unity y Kochava), por rastrear y recopilar información de su hija sin consentimiento, para luego venderla a empresas de publicidad.

La demanda se centra en el videojuego Disney Princess Palace Pets, al que estaba jugando la menor cuando su madre se dio cuenta de lo ocurrido. Pero, según la demandante, Disney utiliza el mismo sistema en hasta 42 videojuegos móviles para niños.

En la denuncia se alega que esta práctica atenta contra la Ley de Protección de la Privacidad de Niños en Internet (COPPA), aprobada en 1999 y creada para proteger la actividad de los menores en la red. Según la normativa, las apps dirigidas a niños deben contar con la aprobación de los padres para obtener información personal de los jugadores. Además, en una actualización de 2013, se remarcaron datos específicos como la geolocalización del móvil y la dirección IP.

Disney Princess: Story Theater

Rushing defiende que los videojuegos de Disney no solo recogen toda esta información, sino que además lo hacen sin el consentimiento de los adultos responsables y la utilizan para venderla a empresas externas. De este modo, ha pedido que se repongan "los daños reales y legales" que han ocasionado.

Por su parte, Disney ha emitido un comunicado en el que niega la acusación:

“Disney posee un robusto programa de compatibilidad con COPPA, y mantenemos una estricta política de recopilación de datos y uso de las apps de Disney creadas para los niños y las familias. La denuncia se basa en un malentendido fundamental de los principios de COPPA, que pensamos defender en el juicio”.

La corporación protagonizó una polémica similar en 2011, cuando se impuso una multa de 3 millones de dólares hacia su filial Playdom por recolectar y divulgar información personal de “cientos de miles de menores de 13 años sin consentimiento de sus padres".

A esperas de la resolución, en The Verge han recopilado todas las apps que han sido implicadas en el juicio:

Beauty and the Beast

Perfect Match

Cars Lightening League

Club Penguin Island

Color by Disney

Disney Color and Play

Disney Crossy Road

Disney Dream Treats

Disney Emoji Blitz

Disney Gif

Disney Jigsaw Puzzle!

Disney LOL

Disney Princess: Story Theater

Disney Store Become

Disney Story Central

Disney Magic Timer

Disney Princess: Charmed Adventures

Dodo Pop

Disney Build It Frozen

DuckTales: Remastered

Frozen Free Fall

Frozen Free Fall: Icy Shot

Good Dinosaur Storybook Deluxe

Inside Out Thought Bubbles

Maleficent Free Fall

Miles from Tomorrowland: Missions

Moana Island Life

Olaf's Adventures

Palace Pets in Whisker Haven

Sofia the First Color and Play

Sofia the First Secret Library

Star Wars: Puzzle DroidsTM

Star WarsTM: Commander

Temple Run: Oz

Temple Run: Brave

The Lion Guard

Toy Story: Story Theater

Where's My Mickey?

Where’s My Water? (paid, lite, and free)

Where's My Water? 2

Zootopia Crime Files: Hidden Object