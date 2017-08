El tráiler de ‘Age of Empires IV’ promete una aventura épica a lo largo de la historia

Age of Empires es, probablemente, el juego de estrategia más famoso de la historia de los videojuegos. Nacido a finales de los 90 como un título para PC, pronto conquistó al público y se convirtió en una trilogía que nos mantuvo delante de la pantalla hasta 2005.

Pero han pasado ya 12 años desde que se estrenase el tercer juego de la saga, de modo que muchos habían dejado de creer en una cuarta entrega. Sin embargo, para sorpresa de todos los jugones, se ha anunciado el cuarto juego en la actual edición de la Gamescon de Colonia.

Durante la conferencia de Microsoft, el estudio ha confirmado oficialmente el desarrollo de Age of Empires IV, y lo ha hecho a través de un espectacular tráiler que nos lleva a lo largo de la historia. Desde el Imperio Romano hasta la época feudal japonesa, los momentos más revolucionarios de la humanidad se muestran en un vídeo que ha hecho saltar de la silla a los asistentes al evento.

Sin embargo , el juego todavía no tiene fecha de salida, y ni siquiera se ha mostrado su jugabilidad. Eso sí, sabemos es que está siendo desarrollado por Relic Entertainment, responsables de Dawn of War y Company of Heroes.

Junto al anuncio del juego, Microsoft también ha anunciado que Age of Empires II: Definitive Edition y Age of Empires III: Definitive Edition se unirán a la nueva entrega para celebrar el 20 aniversario de la saga, que se cumple este año. Dos anuncios inmejorables que colocan a la empresa de Bill Gates como la más importante de la Gamescon.