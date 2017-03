Esta espeluznante app permite hacerte selfies con tus seres queridos... muertos

Las necroselfies son un nuevo género fotográfico que a primera vista parece espeluznante. No consiste en otra cosa que en hacerte una selfie con un ser querido pero con una condición: uno de los dos debe estar muerto.

'With Me' es una aplicación en proceso de desarrollando creada por la compañía surcoreana Elrois Inc. que no solo permite que sigas haciéndote fotos con los que ya no están sino que incluso puedas hablar con ellos.

Presentada en el Mobile World Congress de Barcelona, sus creadores explicaron que la tecnología fotorrealista 3-D y la inteligencia artificial pueden recrear la imagen y la personalidad de un familiar, un amigo o un famoso.

Antes de abandonar este mundo, solo se requiere que las personas dejen un avatar para la posteridad. Actualmente es posible crearlos con una cabina fotográfica de escaneo en 3-D pero en el futuro se podrán hacer con nuestros mismos móviles. Un click y quedaremos inmortalizados. Para siempre.

Gracias a la tecnología, aunque luego los cuerpos de los que amas estés fríos y bajo tierra, seguirá siendo posible seguir tomándose selfies con ellos. El avatar aparecerá a un lado de la pantalla y, si pones la mejilla, aparecerá dándote a un beso. También pondrá expresiones faciales -hará gestos y movimientos- según tu estado emocional.

La inteligencia artificial también posibilitará conversar con ellos. Aseguran que si uno dice "te amo", contestará "yo también te quiero".

"Los usuarios ponen información personal cuando comiencen a utilizar la app. Los avatares recuerdan al usuario desde ese momento y reconocen si hay algún cambio en la apariencia o en la emoción, por lo que puede mencionar cosas como "Pareces más joven hoy, ¿cuál es tu secreto?", señala Eunjin Lim, la ingeniera de Elrois.

Aunque parezca macabro, Lim argumenta que puede ser una forma de sobrellevar el dolor y la depresión por no ver al rostro querido. "Mi abuela murió hace unos años y realmente me arrepiento de no tener una foto con ella. C reemos que los avatares pueden ser la nueva forma de superar su corazón herido con una buena función de nueva tecnología".

Solo queda preguntarse: ¿pasaremos a retratar la vida en compañía de los muertos?