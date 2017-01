Visión infrarroja y chips que detectan enfermedades: así será el mundo en 2022

Black Mirror, Transcendence, Blade Runner, Yo, Robot. La lista de ficciones que especulan con cómo será el futuro es infinita. Pero más allá de la fantasía que se proyecta en esos escenarios provocadores imaginados por los guionistas... ¿cómo será el mundo realmente de aquí a unos años?

El gigante de la tecnología IBM no puede dar una respuesta con absoluta certeza, pero en su famosa lista de predicciones Five in Five destaca con audacia las cinco innovaciones reales que podrían tener el mayor impacto en nuestras vidas de cara al 2022.

Basándose en los desarrollos tecnológicos que ya se dan actualmente, la lista nos catapulta a una sociedad en la que los humanos tendremos visión nocturna o podremos saber si tenemos depresión solo con el análisis que la inteligencia artificial haga de nuestra voz.

Igual que si estuvieras en el cine viendo algunas de las películas de arriba, acomódate en la silla para ver los cincos vídeos que recogen, en apenas un minuto, cómo podrían cambiar por completo nuestras vidas en el futuro próximo.

1. Una Inteligencia Artificial que detectará enfermedades mentales escuchándote

Cuando hablamos, comunicamos nuestras ideas, pensamientos o emociones, y el cómo lo hacemos puede revelar mucho más de nosotros que lo que decimos. Una Inteligencia Artificial avanzada —más avanzada que las actuales, en la medida en que deberá ser capaz de entender nuestras emociones— podría analizar nuestro hilo de voz para predecir depresión, psicosis, esquizofrenia o incluso Párkinson.

A través de una aplicación de telefonía móvil, la IA reconocería señales del habla para advertir de los primeros síntomas de las enfermedades. "Lo que decimos y escribiremos será utilizado como indicadores de nuestra salud mental y nuestro bienestar físico", manifiestan desde IBM.

Investigadores de la Universidad de California del Sur ya diseñaron el año pasado un primer programa que identificaba variaciones en los patrones del habla para visibilizar los primeros signos de la depresión.

2. El superpoder de la visión ampliada

El vídeo comienza cortando la respiración. Un joven se pone unas gafas e inmediatamente se lleva las manos a la boca mientras se le saltan las lágrimas. Su reacción podría parecer exagerada, pero es la primera vez que esa persona, cerca de veinte años después nacer aquejado de daltonismo, consigue ver de qué color son realmente la tierra o las hojas de los árboles.

Las gafas EnChroma ya están haciendo posible que personas con esta alteración aprecien los colores, pero IBM predice que dentro de cinco años la tecnología permitirá trascender los límites de la visión humana.

Gracias a pequeñas cámaras hiperpotentes que poseen inteligencia de procesamiento, las personas observarán desde los infrarrojos hasta las ondas electromagnéticas. Para que nos hagamos una idea, nuestros ojos verán como lo hace una escáner de seguridad de un aeropuerto para saber si, por ejemplo, los alimentos están en perfectas condiciones para ser comidos. Este desarrollo también se podría aplicar a los coches autopilotados para perfeccionar su visión a través de la niebla o la lluvia.

3. 'Macroscopios', para entender la complejidad de la Tierra al máximo detalle

Se trata de sistemas que otorgan una visión similiar a la que posee un pájaro desde las alturas cuando sobrevuela los cielos. Como una especie de Google Earth pero altamente definido. Dotando a los satélites de esta innovación, se podrán combinar todos los datos complejos de la Tierra a la vez para predecir infinitamente mejor fenómenos meteorológicos, terremotos y hasta las tendencias del cambio climático.

Además del análisis del clima, también permitiría organizar y distribuir los espacios de las ciudades, estudiar los rendimientos de los cultivos, los movimientos de las tropas o las llamadas "firmas de calor" —la energía térmica que se emite— de los distintos cuerpos.

4. Chips para revolucionar la medicina

Según IBM, para 2022 será común que desde el salón de nuestros hogares, y a bajo coste, podamos detectar enfermedades valiéndonos de minúsculos laboratorios portatiles que caben en un pequeño chip. Gracias a los avances de la nanotecnología, será posible un diagnóstico tan temprano que se podrán combatir ciertas enfermedades incluso antes de que se presenten los primeros síntomas. Rastreando patrones de sueño o pistas invisibles en nuestros fluidos corporales -como sudor, orina o lágrimas-, esos chips-laboratorio nos indicarían si necesitamos solicitar una revisión médica. También podría ayudar a detectar rápidamente los tumores del cáncer.

5. Sensores inteligentes para detectar la contaminación más rápido que nunca

Al igual que habrá sensores que detectarán enfermedades humanas, también los habrá que midan la salud del planeta. IBM anticipa que rastreadores inteligentes incrustados en el suelo o equipados en drones enviarán información en tiempo real sobre la posible contaminación de un río o emisiones a la atmósfera que sobrepasan los niveles recomendados para la salud.

También serán útiles para avisar en cuestión de minutos de fugas en tuberías, pozos naturales o pantanos. "Reducirán la contaminación, los residuos y la probabilidad de eventos catastróficos", señala IBM.

Si todo es así, el futuro en 2022 no parece tan negro.