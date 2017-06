El vídeo de YouTube que celebra perder la regla sigue siendo peligrosamente viral

“Cuando se me fue la regla, pensé: ‘¡Vete! ¡No te quiero ver más! ¡No vuelvas!”. Son las palabras de Freelee, conocida en el mundo youtuber como Banan Girl (chica banana), en un vídeo con cerca de 1 millón de visualizaciones que ha vuelto a hacerse viral porque, contra toda lógica científica, defiende que tener la regla es algo malo.

Freelee, lleva 10 años contando en las redes su pérdida de peso, sus dietas extremas y sus rutinas de ejercicios. En un vídeo de 2013 razonaba así: “Muchas chicas tienen estas reglas tan fuertes, abundantes y dolorosas porque su cuerpo está intoxicado o tienen una dieta tóxica. Por eso tienen la regla, porque mediante la regla su cuerpo elimina las toxinas”. Y a ella, que desde el primer mes que empezó a seguir una dieta 100% crudivegana muy baja en grasas, le desapareció, lo que se conoce en términos médicos como amenorrea.

Pero lo que para cualquier mujer sería una señal de alarma, a ella le alegró la vida y decidió compartirlo con el mundo.

Es más, dice que "A cualquier mujer que decida que ya no quiere tener la regla, le recomiendo que siga una dieta 100% crudivegana baja en grasas. La industria nos ha lavado demasiado bien los cerebros haciéndonos creer que no tener la regla es algo malo". Freelee se lleva 100 puntos de intrusismo en el campo de la nutrición y la salud. Porque no hay que tener muchos conocimientos sobre biología para darse cuenta que esto no tiene mucho sentido. En la escuela se aprende bien temprano que la menstruación es algo natural y necesario en todos los mamíferos.

No hay ninguna base científica en asociar un periodo abundante con una necesidad fisiológica del cuerpo en eliminar toxinas.

Pero por si cabía alguna duda, Jéssica Gutiérrez, nutricionista en SaludNutritiva, lo confirma: “No hay ninguna base científica en asociar un periodo abundante con una necesidad fisiológica del cuerpo en eliminar toxinas. Cuando la menstruación se retira es porque algo va mal y la causa, si eres crudivegana, es muy posible que sea una desnutrición importante, que causa una disminución de las hormonas FSH y LH, importantes para una buena salud del sistema reproductivo”. Y advierte que “si la retirada natural de la regla durante la menopausia tiene sus efectos sobre la salud, la retirada de la regla durante la edad fértil también tiene sus consecuencias”.

Jessica también agrega al respecto de la dieta de Freelee, basada completamente en vegetales crudos que “algunas verduras tienen antinutrientes e inhibidores enzimáticos que necesitan ser cocinados para poder digerirlos y asimilarlos bien”.

Debería considerarse un atentado contra la salud pública y prohibirle que abra una cuenta de Youtube.

Por su lado, a Marta Martínez, de Mi Dieta Vegana, también le siguen miles de lectores y marca tendencia en las redes defendiendo una alimentación vegetal. Pero su enfoque es muy distinto, como dimos a conocer en esta entrevista, y esto es lo que opina sobre el mensaje que lanza Freelee: “Es muy peligroso. Debería considerarse un atentado contra la salud pública y prohibirle que abra una cuenta de Youtube, porque está defendiendo que estar enfermo es bueno. No tiene muchos escrúpulos y, además, daña la imagen del veganismo porque esto no tiene nada que ver”.

Marta, que es experta en comunicación, detecta que el daño que causa un mensaje así empieza por quien lo difunde. “Creo que las personas con ese tipo de discurso tienen algún problema grave y que esto es una manera de justificarse y de sentirse bien con ellas mismas. No tienen ningún interés real en conocer cómo funciona el cuerpo y algo que a ellas les está pasando lo convierten en cómo funciona el cuerpo”.

Este mensaje puede ser fatal para alguien que le desaparece la regla por culpa de un trastorno alimentario.

Pero lo peor es el impacto que puede causar en los 5,5 millones de público que la visitan cada mes. Marta pone un ejemplo muy contundente: “Este mensaje puede ser fatal para alguien que le desaparece la regla por culpa de un trastorno alimentario, porque en según que estadios de la enfermedad hay una negación de la misma. Y que te digan que no tener la regla está bien y es deseable, puede llevarte a pensar que “si ella lo dice, pues estupendo, porque yo tampoco la tengo y me siento mejor; mi médico, mi familia y mis amigos no tienen ni idea porque no hacen más que comer tóxicos y yo como súper bien, alimentos puros y limpios, y estoy mucho más limpia ahora que no tengo la regla'”. Y lo mismo puede suceder con cualquier mujer que sufra endometriosis o reglas muy dolorosas.

La regla no es algo malo. Lo malo es no tener derechos.

Y quiere añadir algo, para que quede claro: “ La regla no es algo malo. Lo malo es no tener derechos: pasar dolor y que no te ofrezcan soluciones, que los productos de higiene femeninos sean caros o no poder cogerte una baja cuando lo necesitas porque tu dolor es invisible y la sociedad no lo tiene en cuenta”.

