¿Es verdad que algunos alimentos provocan pesadillas?

Afirma la sabiduría popular que ciertas comidas dan pesadillas. La creencia dice que cenar aceitunas negras, algo picante o una tabla de quesos te pueden dar una noche terrorífica. ¿Verdad o mentira?

No sería raro pensar, por ejemplo, que si el chocolate tiene un efecto energético durante el día, ¿por qué no iba a hacerte soñar que corres despavorido como gacela por el bosque mientras te persigue tu ex?

Foto: Travis Sweet

De hecho, como explica Psychology Today, la ciencia baraja una hipótesis en ese sentido: como hay alimentos que modifican el humor y otros que incrementan el estado de alerta, consumirlos las horas previas al acostarse podrían influir el tipo de sueños de esa noche.

Otra de las explicaciones desarrollada en la Universidad de Tasmania tiene que ver con el metabolismo. Comer justo antes de ir a dormir incrementa la temperatura y activa todas las funciones del cuerpo y también el cerebro, que empieza a recibir una energía que no necesita en ese momento destinado al reposo.

Ese exceso de calorías incomoda al cuerpo, que en cierto modo se rebela interrumpiendo el descanso con una pesadilla.

Y todavía existe otro razonamientoque tiene que ver con la indigestión. Comer demasiado puede hacer que se concilie rápido el sueño, pero cuando se está durmiendo los órganos no trabajan igual de rápido. Esto hace que la digestión se alargue y se haga más pesada.

Por otro lado, existen alimentos que se digieren peor que otros, como los lácteos. No es de extrañar que para los británicos sean los culpables eternos de sus pesadillas, dado que la intolerancia a los derivados de la leche es muy común.

De ahí que el estómago pueda empezar a hincharse y doler y ese dolor se convierta en que en tu carrera por el bosque, un leñador enorme la tome contigo y te corte la cara con una motosierra.

Lo que sí está claro, como confirma la Clínica del sueño de Cleveland, es que comer, sea lo que sea, sin dejarle tiempo al estómago para que haga su trabajo, empeora la calidad del sueño, pudiendo causar perturbaciones en el descanso. Y según WebMd, tienen muchos números de complicarte la noche el alcohol, la cafeína, la nicotina y los tranquilizantes.

Pero también ciertas condiciones pueden causar pesadillas, como la ansiedad y la depresión, el síndrome de estrés postraumático o el trastorno límite de la personalidad, la genética familiar y, paradójicamente, la falta de sueño.