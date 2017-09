Una turista se queja por el precio del té en Nepal y la persiguen con palos y rocas

Taza de té negro y carrerita por el monte de Nepal, ¿qué más se puede pedir?

Este planazo vacacional fue en realidad una pesadilla para la turista británica Gemma Wilson, de 35 años, que tras quejarse por el precio del refresco en una casa de té fue perseguida (campo a través) por la dependienta del local.

En el vídeo se puede ver como la turista inglesa, con la voz cortada por el esfuerzo, suplica el perdón una y otra vez porque está asustando a su hijo de 15 años.

Wilson protestó al descubrir que la taza de té le costaría 150 rupias, casi 2 euros, alegando que normalmente pagaba menos. “Siempre pregunto cuánto cuesta algo antes de comprarlo, por alguna razón no lo hice en esta ocasión. Siempre pago 50 rupias por el té negro”, dijo la británica.

“Cuando me levanté para pagar me dijo que eran 150 rupias. Le volví a preguntar y me repitió ese precio. Pagué, pero lo dije que era muy caro”, relata la turista.

Nepal tiene uno de los mayores índices de pobreza del mundo y muchos de sus ciudadanos sobreviven con poco más de un euro al día.

Cuando Wilson y su hijastro salieron de la tienda, se detuvieron para sacar algunas fotos del letrero de fuera. La dueña vio a los turistas tomando fotos y corrió hacia ellos blandiendo dos tablones de madera.

Wilson –también llevaba palos, dos bastones de alpinismo amateur– y su hijastro huyeron a través del monte, pero la enfurecida nepalí no se rindió. El vídeo grabado en plano subjetivo muestra cómo la turista exhausta pide a la local enfurecida que por favor deje de seguirla.

En ese momento, la dueña de la casa de té le grita: “Ustedes ingleses son ricos. ¿Por qué regatean?”.

La excursionista comentó después, tras salir ilesa del incidente, que enfrentarse cuerpo a cuerpo era una mala idea porque podría haber rodado por la ladera de la montaña y quizás “hubiera muerto”.

O quizás no.