"Dos personas acaban de decirme que con tatuajes no se puede donar sangre"

En medio del debate tuitero sobre cómo se gestionó y en qué lengua se contó el atentado de Barcelona, un enfermero ha conseguido colar y viralizar un breve mensaje de servicio a la ciudadanía. Es este:

-Es que con tattoos no se puede donar sangre.En una semana me lo han dicho 2 personas. Desmitifiquemos, sólo hay que dejar pasar 4 meses. pic.twitter.com/2X87jj0oLW — perdidue (@perdidueblog) 21 de agosto de 2017

El tuit pertenece a Javier Perdiguero, un enfermero del Hospital Fundación Jiménez Díaz al que hemos pedido que amplíe la información hasta convertirla en una guía exprés para donar sangre en situaciones de emergencia o necesidad.

Dejando de lado los requisito básico (hay que pesar un mínimo de 50kg, tener entre 18 y 65 años y evitar acudir en ayunas), a continuación ahondaremos un poco, de la mano de Javier Perdiguero, en los condicionantes extraordinarios que pueden o no incapacitarnos para la donación:

–¿Podemos donar sangre si tenemos tatuajes?

Sí, se puede donar sangre sin problema sin importar el tipo de tatuaje, el tamaño, la zona corporal elegida o si se han utilizado tintas negras o de colores. El único aspecto a tener en cuenta es que, tras realizarse el tatuaje, hay que esperar cuatro meses antes de donar. El motivo es el siguiente: aunque cada vez hay más control sanitario en los estudios donde se realizan, no se puede dejar de lado la posibilidad de contagio de una enfermedad vírica por el uso de material mal esterilizado, haber compartido tinta o agujas, falta de limpieza, etc.

El intervalo de cuatro meses es el tiempo en el que se puede asegurar que se ha superado el periodo ventana (tiempo del virus en nuestro organismo sin ser detectado) de la mayoría de virus, como el VIH o el de la Hepatitis B o C. Esta exclusión aumenta a entre seis y doce meses en países de América Latina.

–¿Qué hay de los piercings? ¿Podemos donar si nos acabamos de hacer un pendiente/piercing?

El criterio para piercings y pendientes (aunque sean puestos en farmacia) es el mismo que el de los tattoos. Exclusión de cuatro meses por el mismo motivo.

– ¿Y si tenemos la menstruación?

Siempre antes de pasar a la extracción sacamos una pequeña muestra de sangre capilar de un dedo mediante un pequeño pinchazo para ver los niveles de hemoglobina (que nos indican si hay anemia). Los criterios oficiales de selección de donantes del Ministerio de Sanidad recogen que si la donante llega a los niveles mínimos de hemoglobina (12.5g/dl), puede donar aunque esté con la menstruación mientras se encuentre bien.

–Después de haber bebido 5 ó 6 copas, ¿podemos donar?

Habría que esperar 24 horas hasta que el cuerpo se haya recuperado completamente. Tras una noche de copas se considera que el cuerpo puede tolerar peor el cambio hemodinámico (cansancio,malestar general, resaca, etc) y aumenta el riesgo de sufrir alguna complicación tras la donación.Es más bien una exclusión por el bien del propio donante que por el tema de que su sangre sea de peor calidad, ya que el alcohol es eliminado en pocas horas en un inividuo sano. Por supuesto el alcoholismo crónico es una exclusión definitiva para donar.

–¿Podemos donar habiendo consumido marihuana o cocaína?

Fumar marihuana excluye durante 24 horas y el consumo de cocaína lo hace durante cuatro meses (debido a otros factores de riesgo que se relacionan con el consumo). El hecho de haberse inyectado drogas intravenosas como la heroína excluye definitivamente, no sólo por la droga en sí, sino por la nula seguridad y control que han tenido las agujas y jeringas utilizadas.

–¿Y si tomamos ansiolíticos o pastillas contra la depresión?

Estar tomando una medicación, ya sea de forma habitual o puntual, no es una causa de exclusión para donar sangre por sí misma salvo en unas pocas excepciones. En el caso concreto de ansiolíticos y antidepresivos no hay ningún problema en donar sangre cuando se está en tratamiento siempre que el/la paciente se encuentre bien el día que decida visitar una sala de donantes. Otras medicaciones que permiten la donación son las pautadas para el control del colesterol o del ácido úrico, los antihistamínicos, tratamientos para el hipotiroidismo o las pastillas para la hipertensión siempre y cuando no sean más de dos pastillas diferentes al día.

–¿Por qué es voluntaria la donación?

La donación de sangre, por ley en España, tiene que ser un acto altruista, no se puede esperar ningún reporte económico. De no ser así habría personas que, aún sabiendo que por su salud no pasarían la entrevista que se realiza antes de proceder a la extracción, mentirían u omitirían algún detalle con tal de conseguir el dinero.

Del mismo modo, otro tanto intentaría dar sangre sin cumplir ni con los plazos mínimos de dos meses entre una donación y otra, ni con el máximo anual de donaciones que es de cuatro en hombres y de tres en mujeres; favoreciendo de esta forma la aparición de anemia. No tiene sentido donar sangre para que luego necesites una transfusión.

–¿Tenemos actualmente suficiente sangre en los bancos?

Hay que tener en cuenta que una Comunidad Autónoma con un gran número de habitantes, como pueden ser Madrid o Cataluña, necesitan entre 900 y 1000 donaciones diarias para poder cubrir las necesidades de sus hospitales en el día a día. Un tercio de las donaciones son destinadas a pacientes oncológicos y el resto para cirugías, trasplantes, tratamientos de anemias, partos…

Se puede decir que este año las reservas han mejorado en comparación con años anteriores pero éstas pueden caer de un día para otro bruscamente. Por lo que sí, actualmente los bancos disponen de sangre a corto plazo, aunque necesitan de una donación regular por todo lo que se gasta y por la caducidad de componentes como las plaquetas, que caducan a los cinco días.

–¿Está la población concienciada de esta necesidad?

No está suficientemente concienciada porque le falta información. No llega a ser plenamente consciente de la necesidad que hay de sangre hasta que, en muchos casos, ven como un familiar o un conocido necesita concentrados de sangre.

Cuando le explicas a una persona lo que realmente se hace con la sangre, que es fraccionada en componentes (plasma, glóbulos rojos y plasma) y que su donación la reciben hasta tres personas diferentes todo cambia. Enseguida se lo comenta a sus allegados y empiezan a promover la donación. En este sentido las redes sociales están siendo fundamentales.