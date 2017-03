Estos son los años que una dieta vegetariana alarga la vida

Comer carne mata. Y no solamente a animales. Sino a ti también. Porque te quita años de vida, o por lo menos eso es lo que confirma este último estudio sobre el tema publicado en la Journal of American Ostheopatic Association. Entonces, la pregunta es clara: ¿cuánto tiempo de vida se gana al dejar de comer carne? La respuesta: 3.6 años si has sido vegetariano por 17 o más años. Aunque los que lo hayan hecho por menos tiempo también añaden algunos meses más a tu contador vital.

La investigación analizó 6 grandes estudios que incluían a más de 1 millón y medio de personas en Estados Unidos, Europa, el Oeste de Australia y Asia durante períodos de tiempo largos que abarcaban entre 5 años y medio y 28 años.

Y concluyó que incluso comer pequeñas cantidades de carne, sobre todo de carnes procesadas como frankfurts y embutidos, aumenta el riesgo de mortalidad.

“Tu dieta tiene un gran potencial sanador o mortífero”, afirma Brookshield Laurent, el coautor del estudio y profesor en el Colegio de Medicina Osteopática del Instituto de Tecnología de Nueva York para Science Daily.

[Vía ATTN]