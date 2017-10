Cuando todo vale para sacarse una foto con el delfín rosa del Amazonas

Que lo de las selfies y el Instagram ha llegado demasiado lejos no es nada nuevo.

Pero parece que no aprendemos ni cuando se trata de la vida de otros animales, da igual que se encuentren en una reserva ecológica. Manotazos, agarrones y estrés son el pan de cada día de los delfines rosas del Amazonas. Los animalistas condenan cualquier práctica que saque provecho de la vida de los animales, pero para muchos el debate está servido: nadar y hacerse fotos con los delfines rosas, también llamados botos, da de comer a muchas comunidades locales a orillas del Amazonas.

Así lo contaba para The New York Times Vanessa Barbara: