Una cadena de supermercados convierte los pasillos en pistas locas de Mario Kart

“3, 2, 1… GO!” ¡Y a correr por la sección de cereales buscando estrellas de inmunidad, caparazones destructores y champiñones de aumento de tamaño! Porque para promocionar el estreno de nuevos videojuegos, Nintendo ha transformado 650 supermercados Target de EE.UU. en pistas locas repletas de carritos de la compra tuneados en honor al famoso videojuego durante una semana.

Watch out for those flying turtle shells! 😉 #FlashbackFriday https://t.co/La0QRRoMaQ pic.twitter.com/pfRchHG2ys