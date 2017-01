El loco recetario que te enseña a quitarte la vida con chocolate

Según Charlie, el de la Fábrica de Chocolate, suicidarse comiendo chocolate es tarea fácil:

1. Puedes esnifar kilos de cacao en polvo hasta que tus pulmones se conviertan en bombones y tu estómago en una fuente de chocolate.

2. O si lo prefieres, adentrarte en arenas movedizas de chocolate a la taza y ser angullido por el espeso cacao.

3. Si quieres la opción más rápida, come más cacao del que tu organismo pueda soportar.

Porque sí, se puede morir comiendo chocolate. ¿Pero qué cantidad habría que comer?

Martina Lang y Valentinne Ammeux tienen la respuesta: 7,8 kilos. Ellas están detrás del libro How to kill yourself with chocolate (Kakao Editions, 2016). Un recetario surrealista que en lugar de alimentarte, te mata. "Esta es la forma más celestial para pasar a mejor vida", dicen las autoras en el vídeo.

Porque, ¿qué esperabas? ¡Por supuesto que algo tan bueno tiene ser mortal! Consumir casi 8 kilos de de chocolate negro con un 70% de pureza para matar a un adulto en 24 horas. Y todo es culpa de la teobromina.

Descubierta en 1841 por el ruso Alexander Voskresensky, la teobromina está presente en el café, el té, el guaraná y en el cacao. Responsable de su sabor amargo y de subirte los ánimos, es a su vez altamente tóxica en grandes dosis.

Esta es una de las conclusiones que han sacado Lang y Ammeux tras 7 años de investigación en los que han hablado con científicos y hasta con el director de catas de una gran empresa chocolatera.

“Nos hemos sumergido y enterrado en chocolate”, cuentan en el vídeo donde promocionaban su Kickstarter que ya han conseguido para poder publicar este libro, que catalogan de “lujo visual y oral”.

Sus amigos han hecho de modelos y les han proporcionado sus recetas preferidas: magdalenas con chocolate fundente, dulce de leche chocolateado y trufas de lavanda se cuentan entre las 30 recetas del libro para las cuales se han utilizado 8 kg. Así que si te las comes todas en un mismo día, ¡adiós!