¿Quién aguanta más sentado sin pantalones en un panal de abejas?

La vida plantea muchos retos. Pero para algunos nunca es suficiente. Es el caso de estos apicultores, que han decidido jugar a ver quién aguanta más sentado encima de un panal con los pantalones bajados durante 30 segundos por unos 620 euros (mil dólares neozelandeses).

Jamie Granger fue el afortunado ganador. Después de que Shane, uno de sus compañeros, se levantara muerto de dolor después de aguantar 19 segundos. En la segunda ronda redujeron el reto de 1 minuto a 30 segundos.

“¿Que si fue doloroso? Pues ya te lo puedes imaginar. No me dio gusto, la verdad, pero fue realmente divertido. Y tienes razón si lo piensas: el culo se te hincha y luego no puedes ir al baño”, dijo para Metro.

“Pican, siempre pican. He trabajado con abejas durante años y nos pican cada dia. Nunca puedes evitar que lo hagan. Duele todas las veces y no te acostumbras. Solamente aprendes a esperarlo”.

“Las abejas mueren cuando te pican. Pero ahora es el final de la temporada y van a morir muchas igualmente. No hay mal en lo que hacemos, nos preocupamos de las abejas y el trabajo es importante para nosotros”, explicó Jamie. Y Aurel, quien lo sedujo para el reto, añadió: “Nos echamos unas risas. Somos un grupo de apicultores que nos los pasamos bien en el trabajo. Y una compañía muy profesional”.

Obviamente, la decisión no fue premeditada. “Fruto del momento, un colega me ofreció mil pavos y yo pensé, ‘toma ya, mil pavos’. Me pareció bien”. Por supuesto, avisan que este reto puede ser fatal para alguien alérgico a las picaduras de abeja.

“Cuando se enteró Lauren, mi pareja, nos reímos bastante. Y cuando supo que gané mil dólares me dijo en broma ‘¡Ahí va! ¡Esto podría pagar la boda!’. Mil pavos por 30 segundos es el dinero más fácil que he ganado en la vida”.

Jamie cuenta que su colega Aureles es un fanfarrón y siempre le propone apuestas repentinas bastante bárbaras. “Una vez me dio 500 dólares por comer una babosa. Una vez incluso nos comimos los testículos de un cerdo para reírnos un rato. Otra vez, estábamos de pesca y Shaun se hizo con un gran pez. Y me dijo que me comiera sus ojos. Le dije que si lo hacía me quedaba con todo el pescado, y así fue”.

