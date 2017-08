Este chef descontaba dinero a sus empleados por cada error cometido durante el servicio

Romper un plato.

Derramar una copa.

Equivocarse de mesa.

Son accidentes que pueden ocurrirle a cualquier camarero que trabaje en un restaurante. Pero en los establecimientos del televisivo chef Susur Lee, que triunfa en Canadá, todos esos errores cuestan muy caros. En concreto, se pagan con el dinero que el equipo recibe de las propinas, que supone un gran porcentaje del suelo de los empleados.

Lo prohíbe expresamente el convenio de los trabajadores de Ontario, pero en los restaurantes Fring’s, Lee y en el Bent (que acaba de cerrar) los trabajadores han estado sufriendo esta política autoritaria impuesta por el cocinero nacido en Hong Kong e instalado en Canadá.

El Ministerio de Trabajo canadiense confirma que desde junio de 2016 “el empleador no puede retener o deducir, ni hacer que los empleados devuelvan sus propinas y otras gratuidades (...) para cubrir gastos de: comida o bebidas derramadas o útiles rotos (por ejemplo, platos y copas) pérdidas o daños (por ejemplo, de clientes que no pagan la cuenta)”. Sin embargo, ha dicho para la CBC que no está investigando ninguna queja sobre esto en los restaurantes de Susur Lee.

Cuando se le ha preguntado, la empresa ha dicho que ya no la aplica, pero los trabajadores se quejan de que les ha costado mucho dinero, puesto que los recortes en sus propinas podían alcanzar más de 100 dólares.

“Era de risa enseñar a mis amigos que trabajan en el gremio lo poco que estaba ganando por lo mucho que estaba trabajando", dijo Dylan Turner, que pasó seis meses trabajando en Frings’.

Turner adjuntó uno de los sobres donde recibía el salario semanal, en el que se puede leer el descuento que se le había aplicado. En esa ocasión, cree que le dedujeron el “error” de que los clientes a los que sirvió cuatro whiskys y tres cócteles se fueron sin pagar.

CBC Toronto entrevistó a seis ex-empleados más de los restaurantes de Susur Lee y todos confirmaron que el sistema se aplicaba cuando trabajaban allí. Uno de ellos confirmó que hacía dos años ya estaba vigente y que a veces se descontaba el precio entero del menú o la bebida de los clientes o, si a los encargados les daba pena, el precio de coste.

La mayoría ha querido permanecer anónimos, pero Taylor Davis, que estuvo detrás de la barra en Fringe hasta agosto de 2016, afirmó que esta norma creó un clima de “miedo e intimidación”. Y explicó que la mayoría de sus penalizaciones se debieron porque entró en un orden incorrecto las bebidas en el sistema o por derramar algunas.

“De medio tenía dos o tres descuentos de mis propinas cada semana”, dijo Davis, que de media perdía unos 50 dólares semanales. Pero recuerda que hubo un error que no se pudo permitir: “Nunca lo olvidaré. Le puse un chupito de tequila Don Julio 1942 a ese chico”. Con el bullicio y el estrés de un viernes noche, Turner derramó un poco de agua en el vasito. Y el cliente, que se lo estaba bebiendo sin nada, pidió otro. Eso le hubiera costado perder 30 dólares más esa semana, pero consiguió que su encargado se lo perdonara.

La CBC se puso en contacto con la asistente ejecutiva y coordinadora de relaciones públicas de la firma, Kelsea Knowles, que declinó una entrevista frente a la cámara y respondió con evasivas que “estamos muy tristes por estas alegaciones. Nos tomamos estas cosas muy en serio y estamos investigando el asunto. Por supuesto, lo solucionaremos”. A la mañana siguiente, contestó que esta política ya no se aplicaba, pero no confirmó cuándo cesó. Uno de los trabajadores actuales, ante la avalancha de críticas, aprovechó para decir que el sistema no se interrumpió hasta la semana pasada.

[Vía CBC]