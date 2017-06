En este restaurante todos los camareros tienen alzheimer, así que nunca sabes qué vas a comer

Imagen vía Yahoo News

Un lugar llamado “ The restaurant of order mistakes” (el restaurante de los pedidos erróneos) no deja mucho espacio para dudas. Aquí si pides makis, quizás acabes comiendo gyozas. O si pediste un rico pollo frito, no te hagas ilusiones, porque tal vez te tocará degustar noodles. No importa.

Y lo que es más importante: no tienes derecho a enfadarte ni a montar ningún numerito al camarero. La premisa esencial de este experimento gastronómico es justamente esa: habilitar un establecimiento en el que los camareros no tengan por qué ajustarse a la comanda del comensal. Es más, seguramente no lo harán.

La particularidad de este concepto de restaurante, que se estrenó con un formato pop-up del 2 al 4 de junio en el distrito de Toyosu (Tokio), es que todo el personal de tiene alzhéimer o demencia senil, por lo que todo lo que acabes comiendo dependerá de ellos.

La iniciativa, aunque efímera, busca sensibilizar y concienciar sobre los problemas de memoria y lo hace revistiéndolo todo de un carácter cómico. ¿Por qué enfurruñarse porque no te han traído lo que has pedido cuando puedes olvidarte de todo y dejar que te sorprendan?

La experiencia busca, a su vez, demostrar que con un poco de comprensión y predisposición podemos hacer que los pacientes con este tipo de enfermedades sean miembros activos en nuestra sociedad y se puedan integrar en el mercado laboral.

Este restaurante experimental está inspirado en la novela The Restaurant of Many Orders, de Kenji Miyazawa, un relato de fantasía que nos sitúa en un inmenso restaurante con misteriosas comandas. Los dos protagonistas pronto descubren qué se esconde tras ese establecimiento en el que no dejan de recibir “órdenes”.

Pese a que la pop-up ya ha finalizado, los organizadores (de la fundación de Maggie’s Tokio para personas con demencia senil) planean organizar otras fechas con motivo del Día Mundial del Alzhéimer el próximo mes de septiembre.

