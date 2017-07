Denuncian al restaurante que cobra a los turistas por hacerse fotos con un tiburón cautivo

Youtube/Karina Velazco

Isla Mujeres es la joya de México en el mar Caribe: playas de arena blanca, aguas turquesas y un fondo del mar exuberante la convierten en un auténtico reclamo turístico frente a la costa de Cancún. Y, sin embargo, el restaurante Playa Tiburón de la isla intenta ser todavía más atractivo usando a un tiburón como anzuelo para ganar unas propinas.

El restaurante se ubica en playa Tiburón y mantiene atrapado en una piscina de 2 metros por 2 metros, según denunciaba un usuario de TripAdvisor este mes de mayo, a un escualo con el que los turistas pueden hacerse fotos y, para ello, tienen que sacarlo del agua, que significa ahogar al animal porque se queda sin oxígeno. Porque estos selfies pueden matar.

Otro usuario, playense73, también denunciaba las terribles condiciones en las que tenía que habitar el animal: "El tour a Isla mujeres es genial, la Isla es mágicamente linda. Jamas regresare a un tour donde tienen encerrado un tiburón gata. No lo puedo creer que en 2017 todavía hay gente tan insensible da tener encerrado un tiburón y que también muchos turistas se emocionen por una actividad tan cruel. Mi sugerencia es que compren una excursión que no tenga esta actividad incluyda y que no dejen dinero ni propina a las personas que interactuan con el tiburon" (sic).

Sin oxígeno, ni un medio para hacer su vida normal y privado de libertad, el tiburón nodriza se halla a la merced de los humanos que lo explotan para llenar las mesas de su restaurante.

Así lo denunciaba PETA Latino: “ El restaurante ha condenado al tiburón a vivir en un minúsculo espacio para la frivolidad de nuestro entretenimiento y distracción. Encarcelar a un animal silvestre sensible en un espacio diminuto tan solo una fracción de lo que sería su hábitat natural ¡es aberrante!”.

Combatir estos casos de maltrato animal está en tu mano: e vita las actividades que usen a los animales como entretenimiento o anzuelo para fotos y explica a los que te rodean por qué no es bueno para nadie que perjudique así a la fauna salvaje. Y, además, fíjate en los restaurantes por lo que sirven en sus platos y no por los shows que ofrezcan.

