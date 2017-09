Un restaurante australiano enfurece a la gente por colgar una vaca del techo

No hay noticias de ningún restaurante que eso de sorprender a los clientes se lo haya tomado tan al pie de la letra como el Etica, que sin ser vegano ni vegetariano, ha colgado una vaca lechera del techo para que se tenga clara cuál es la realidad de consumir productos animales.

Los dueños del Etica, una pizzería de Adelaida, en Australia, y que sirven carne y lácteos, han afirmado que “La presencia de Schvitzy, como se la llamaba cariñosamente, es voluntariamente turbadora. No ha sido colgada para decorar”, afirmaron Federico y Melissa Pisanelli.”La instalación tiene una misión: quiere apuntar a la verdadera consecuencia de consumir leche”.

"No queremos influir en si alguien debe o no comer lácteos, sino que queremos urgir a nuestros clientes a entender el origen de su comida para tomar decisiones conscientes sobre qué comer. (...) Es fácil criticar la ética de los demás si se opone a la nuestra: Etica cree que es mucho más poderoso tomar una decisión informada que adoptar una ideología que no comprendes del todo", añadían, como si la ideología fueran unas gafas que puedas quitarte y ponerte.

Señalan también que esta vaca de ocho años de la raza frísia-hereford fue “comida entera” antes de que la colgaran rellena como un peluche. Las críticas no han tardado en aparecer y más de 4.500 ya han firmado una petición online para que se baje a la vaca.

"Es una representación de la disonancia cognitiva que existe en nuestra sociedad y crea un espavio para que la gente esté más a gusto con la muerte y la tortura de otras especies. Es obsceno y queremos que la bajen tan pronto como sea posible", han arguído los detractores.

La polémica cuelga del techo en el recién abierto restaurante, que tiene la estructura de un matadero de principios de siglo, con grandes cristaleras.

[Vía The Telegraph]