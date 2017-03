15 historias reales (más o menos comestibles) para sobrevivir sin un centavo

Última semana del mes y en tu nevera, un limón reseco y un apio que llora en soledad sobreviven al holocausto económico de tu bolsillo. No tienes ni un centavo pero el hambre aprieta igualmente y el ingenio se agudiza con resultados… bastante estrambóticos y nada recomendables.

Estas son las 15 recetas de superviviencia de Reddit que la gente ha engullido cuando estaba sin blanca:

1. “ Judías directamente de lata, con un poco de especias espolvoreadas. Y una vez puse aceite de trufa y levadura nutricional en una lata de garbanzos. Me sentí como el rey de la comida pobre”.

2. “ Ramen instantáneo con un huevo y cayena. Ya no soy tan pobre como lo fui, pero todavía compro los fideos para poder prepararlo. 0.35$ por la comida”.

3. “¿Habéis probado alguna vez el bocadillo de tostadas? Es cuando tuestas una rebanada de pan y la metes entre dos rebanadas de pan sin tostar”.

4. “Cuando estudiaba para ser abogado tenía muy poco dinero. Iba a por comida a los supermercados más baratos de Chinatown y compraba 2.5 kilos de patatas y 1.5 de cebollas por 4 euros en total. También compraba bolsas de cebolletas por 1 dólar. 5 dólares por un pollo entero y con estos 10 dólares pasaba la semana. También compraba 50 packs de fideos instantáneos por 5 dólares y eso es lo que comía durante 6 meses”.

5. “Una tostada, mantequilla y ajo en polvo = pan de ajo”.

6. “¿Habéis oído hablar del sandwich del deseo? Es cuando tienes dos rebanadas de pan y un deseo: el de tener algo que ponerle”.

7. “Un pan de hotdog relleno de judías rojas”.

8. “Macarrones con queso de los que solo hay que añadir agua y calentar. Sé que nutricionalmente es una mierda, pero me encanta. Bonus: si tienes una lata de atún en la despensa o algunos vegetales congelados, mézclaselos”.

9. “Huevos. Revueltos, fritos, duros (para un snack portátil), encurtidos (es muy fácil hacerlos), en tortilla si te sientes fino y si te robas un poco de queso de la nevera del vecino”.

10. “Mi madre me daba bocadillos de mayonesa y mostaza cuando era pequeño. Luego supe que lo hacía porque no podía permitirse comprar carne. Todavía me encanta.”

11. “Sopa de champiñones condensada sobre arroz precocido. Si lo encuentras de oferta, te cuesta un dolar. Te llena el estómago y sabe bien”.

12. “Bocadillo de tomate, pan blanco y los condimentos que tengas (mi madre siempre usaba mayonesa y azúcar)”.

13. “Mi madre creció en Kentucky y tuvo que comer sándwiches de ketchup porque su madre era drogadicta y no podía alimentar ni cuidar de sus hijos”.

14. “La semana pasada me puse a hablar con mi madre cuando se acababa de terminar un bocadillo de patatas asadas. Fue un ‘por Dios mamá, sé que eres irlandesa, pero esto?’”.

15. “Las muestras gratis de carne y queso del supermercado”.

[Vía Reddit]