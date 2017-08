La brutal reacción de una madre cuando su hijo la llevó a un restaurante vegetariano

Si hay un motivo universal por el que una madre puede enfadarse es la comida. Ella te ha dicho mil veces “con la comida no se juega”, “no comas tantos dulces” y “cómete las verduras”. Pero nadie pensaba que la reacción de una madre al comer en un restaurante vegetariano llegara a ser tan brutal:

“¿Por qué no puedo tener un hijo normal que disfrute con las hamburguesas, las pizzas y el prohibido-por-Dios kebab de pollo, maldición? Oh, sí… el restaurante vegetariano y las lentejas picantes están ricos... Me voy a abrazar a un árbol”.

Así fue el estatus que la madre de Dan Nicholson subió a Facebook tras visitar The Egg Café, en Liverpool en ocasión de los buenos resultados obtenidos en los exámenes A-Level por el chico.

Dan se lo tomó bien e incluso encontró graciosa la reacción de su madre, tanto que la compartió con el mundo vía tuit:

took my mum to a veggie cafe yesterday to celebrate results and she was clearly thrilled pic.twitter.com/LcraB21evS — dan (@danjnich) 18 de agosto de 2017

Rápidamente se viralizó: los defensores del restaurante abrieron fuego para defenderlo y los vegetarianos sintieron simpatía por Dan, ya que muchas veces no es fácil llevar a la familia a comer sin carne.

Luego Dan explicó para los medios que su madre suele hacer este tipo de comentarios chistosos en su Facebook. Pero añadió: “ En realidad, ¡disfrutó de la comida! Pidió una hamburguesa de alubias con mayonesa vegana. Se ha acostumbrado a no comer carne, probablemente por todas las veces que tiene que cocinar para mí, ¡pobre! Realmente me gustaría que se hiciera vegetariana, pero no creo que vaya a ocurrir pronto, como tampoco la veré abrazando un árbol mañana”.