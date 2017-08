Este pequeño detalle ha arruinado tus cenas románticas sin que te dieras cuenta

No hablamos de usar mal los cubiertos, beber más de la cuenta o regatearle los precios al camarero. Hablamos de algo que estás haciendo mal cada vez que vas a un restaurante y que hace que tu comida sepa peor. ¿Lo has descubierto ya? Una pista: lo llevas en tu piel.

Es el perfume.

Y lo mejor para entederlo es esta anécdota:

Un novio que tuve en la adolescencia se quejaba de que los bocadillos que le preparaba su madre le sabían a colonia. Y no me cabía ninguna duda, porque aquella mujer se bañaba literalmente en un perfume aplastante cada mañana y luego le preparaba el desayuno a su hijo. Ese olor acababa siendo otro relleno más del bocadillo porque se pegaba al pan y, sobre todo, al aceite.

De ahí que se recomiende a todo el personal que trabaja en un restaurante, tanto en cocina como en sala, y también al comensal, y con mucho más énfasis si la ocasión especial, que evite las fragancias fuertes, excederse con su uso o que directamente ese día no se rocíe ninguna fragancia.

Incluso la marca Bulgari, que trabaja para dar salida a sus productos en Japón, un país que no se perfuma, ha inventado un Agua de Colonia al Té Verde, que huele a agua y a limpio, y que definen como “el único perfume que puedes llevar en un restaurante de sushi”.

Porque, por un lado, la comida puede absorber esos olores. Por otro, puede interferir en lo que comes. Imagínate que estás comiendo un salteado de verduras con aceite trufado y un tsunami de almizcle te abofetea las fosas nasales y te pinza la lengua. Un horror, vaya. Y también cabe pensar en los que te rodean: no le hagas pasar un mal trago a tus acompañantes ni al resto de comensales. Y tampoco te quejes al jefe de sala que tu comida no sabe a nada.

Un consejo que saben todos los que amana lo gastronomía: si vas a comer a un buen restaurante deja el perfume en casa. El amor que hay en tu plato merece un respeto.