“Ellos Lo Sabían”, “Ellos Se Dieron Cuenta”.

Segundos antes de que se active la luz verde de la webcam para la videoconferencia más importante de mi vida, repaso mentalmente el estado de la cuestión. Yo pude haber evitado la Tercera Guerra Mundial. ¿No me creen? A los hechos me remito:

Si la Primera Guerra Mundial empezó con un balazo a quemarropa que perforó el cuello de un archiduque austriaco...

Si el detonante de la Segunda Guerra Mundial fue una ofensiva relámpago de los nazis para evitar la guerra de trincheras en Polonia...

La Tercera Guerra Mundial fue culpa de la comida. Pero con una particularidad respecto a las otras dos grandes guerras: en esta, todos los países perdieron a la vez.

En los libros de historia nos enseñaron que una guerra, para ser considerada guerra, debe tener vencedores y vencidos. Pues bien: la primera gastro guerra mundial demuestra que los historiadores se equivocaban. En el año 2017 se publicó el último gran informe de la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, con unas conclusiones devastadoras:

“Debido al rápido y constante aumento de la población en muchas zonas del mundo y a la disminución de la productividad agrícola, el mundo esta andando hacia una crisis alimentaria mundial”. Era la primera vez que aparecía el concepto “crisis alimentaria mundial” bajo el paraguas del máximo organismo de las Naciones Unidas. Parecían palabras exageradas, casi de un mundo distópico. Pero los datos recopilados han pronosticado todo lo contrario.

El Informe Marcelo, así se bautizó el manuscrito, proseguía: “Paralelamente al crecimiento del número de seres humanos, avanza la degradación de los recursos a escala masiva. En un momento en que se necesita producir más alimentos, la solución ha sido el abuso de sustancias químicas”. La última frase decía algo así: “Cuantas más personas haya, mayores serán los efectos en el medio ambiente y, a su vez, en la producción de alimentos”.

Nadie hizo caso a ese informe. Nadie hizo caso a mi informe. Me llamo Marcel, tengo 37 años, y fui el director del laboratorio de ciencia computacional de la ONU hasta su disolución definitiva. Políticos corruptos, arrogantes e inútiles me acusaron de propagar mensajes apocalípticos e incluso de impulsar la masacre selectiva de millones de civiles. Decían que mis conclusiones sonaban a plagas bíblicas. Ojalá el problema hubiera sido una simple tormenta de langostas.

“Ellos Lo Saben”, “Ellos Se Dan Cuenta”.

A las dos semanas me despidieron. Alguien o algo estaba muy interesado en borrar del mapa al informe y a su autor. Hoy lo único cierto es que estamos en el año 2062 y la Tercera Guerra Mundial sigue hambrienta sin atisbo de resolución en el horizonte. Siempre se ha dicho que tomar decisiones con el estómago vacío es una mala idea. Pues parece ser que este mundo ha tomado decisiones con hambre durante los últimos cuatro décadas.

Cuarenta y cinco años años después de ridiculizarme, los máximos mandatarios con diferentes nombres pero con las mismas caras y los mismos trajes me han convocado de urgencia por una videoconferencia encriptada. Nadie me ha notificado nada, pero sé que su objetivo es reclamarme –o exigirme– un nuevo informe Marcelo. Sentado en frente del portátil en un habitáculo oscuro, mientras espero que se active la luz verde de la webcam, pienso que si aceptaba el encargo —sólo si aceptaba— evalúo el estatus actual.

África: todo el terriotrio es un gran desierto sin habitantes. Los nuevos refugiados, denominados refugiados del agua, se cuentan por millones a las puertas de la vieja Europa.

Europa: se ha impuesto un régimen totalitario en todos los países de la Unión Europea. Para protegerse de la invasión de refugiados han levantando los muros más altos de la historia de la humanidad. Nadie entra ni sale sin permiso.

Rusia: han seleccionado genéticamente a individuos perfectos para enviarlos al espacio en la primera misión espacial tripulada a Marte mientras deja morir de hambre al resto de sus compatriotas.

Asia: una guerra sangrienta estalló entre las dos Coreas que ha acabado implicando a China y Japón. El uso de energía nuclear está cerca.

América del Norte: EE.UU. ha anexionado su territorio con Canadá para blindarse contra la amenaza nuclear. No hay presidente, manda el ejército.

América del Sur: en Latinoamérica se ha decretado la política de Cero Hijos para controlar la población durante los próximos 20 años. Padres e hijos que incumplan la ley son ejecutados sin juicio. La Iglesia se opuso públicamente y ahora es una religión perseguida por las calles.

Australia: ha sucumbido debajo del océano con el deshielo de los polos y sólo quedan escombros submarinos de lo que un día fue.

Supongo que esta vez me creerán. No les queda más remedio porque son hechos contrastados. Así que si aceptaba el encargo —sólo si aceptaba— expondría los motivos que nos han llevado hasta esta situación. Los mismos motivos que no quisieron escuchar 45 años antes:

“Hay un detonante de la Tercera Guerra Mundial: la comida. En concreto, el arroz y el agua potable. Una mutación del cereal por falta de agua potable destrozó la cosecha mundial de arroz en menos de un año. Los intentos de replantar granos de arroz transgénicos fueron en vano. Su desaparición comportó algo peor: el suelo no aceptaba más arroz ni ningún otro cereal. Evitar esa mutación era evitar la Tercera Guerra Mundial y estaba en nuestras manos”.

Con la excusa de alimentar al mundo hemos procedido de la misma manera que un médico cuando trata un cáncer. Un profesional de la medicina levanta diques en el cuerpo del enfermo para retrasar una muerte segura. La gran diferencia entre el médico y nosotros es que el médico siempre sabe que la muerte es inevitable. Nosotros no hemos querido mirar a la muerte de frente. Contrariamente a lo que pensamos, el mundo siempre ha encontrado la forma de salvarse sin nuestra ayuda. Dejemos que tome las riendas de una vez por todas. Es su turno. Nosotros ya lo hemos jodido suficiente.

Hace demasiado tiempo que nuestra obsesión debería ser la supervivencia de la raza humana y nos hemos enrocado luchando por la supervivencia de las naciones. Sólo si el planeta sobrevive podremos pensar en la supervivencia humana. La única solución es no hacer nada.

“Ellos lo Sabrán”, “Ellos Se Darán Cuenta”.

Soy consciente que mi nuevo informe quedaría de nuevo en papel mojado. Por esta razón, mientras espero que se active la luz verde de la videoconferencia, he tomado la decisión de no redactar un nuevo Informe Marcelo. Hemos cometido el gran error de pensar que este planeta nos pertenece. Ahora que sea la Tierra quien decida si tenemos futuro a su lado o si sólo estábamos de paso.

La luz verde de la webcam por fin se ha activado. Es inútil esperar a las formalidades de las presentaciones :

“Yo pude haber evitado la Tercera Guerra Mundial, pero ya no quiero evitar nada”.

Fin de la conexión.