Así es la nueva ley Trump que puede destruir a los restaurantes de EEUU

La industria de los restaurantes estadounidenses se enfrenta a un grave problema y tiene relación con la última orden ejecutiva de Donald Trump en relación a los trabajadores que hacen posible que cada día los platos lleguen a la mesa. Según Eater, los datos oficiales demuestran que quiere deportar al 20% de los cocineros y al 38% de los lavaplatos del país.

¿La razón? Son inmigrantes sin papeles.

Ayer el presidente de los EE.UU firmó la orden para que las ciudades que protejan a los inmigrantes sean despojadas de los fondos del gobierno. Estas ciudades llamadas santuarios son más de 200, entre las que se encuentran grandes núcleos de población como Los Angeles, Washington D.C., Nueva York, Miami o Chicago.

Como respuesta a sus planes, el presidente ya ha recibido la negativa de los alcaldes de varias de estas ciudades. El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, lo hizo así:

“Le he dicho al presidente electo que somos una ciudad de inmigrantes y que los intentos para deportar en masa a nuestra gente no podría estar más lejos de lo que hace grande NYC”

I told the President-elect we're ultimate city of immigrants & attempts to mass deport our people flies in the face of what makes NYC great.

Y el alcalde de San Francisco, Ed Lee, afirmó que:

“Ser una ciudad santuario está en nuestro ADN. San Francisco jamás será otra cosa que una ciudad santuario”

Being a sanctuary city is in our DNA. San Francisco will never be anything other than a sanctuary city. #SF