El presidente de Islandia quiere prohibir la pizza de piña

El presidente de Islandia quiere prohibir, ilegalizar y desterrar la pizza de piña de su país. Gudni Thorlacius Jóhannesson estaba de visita oficial en la escuela primaria de Akureyri, en el norte de Islandia, cuando un niño le preguntó si le gustaba la pizza con piña. Y la tormenta se desató.

Su respuesta, aunque humorística, fue rotunda: se oponía absolutamente a ponerle la fruta como topping a la pizza. Además, añadió que si tuviera el poder, haría una ley para prohibirla.

Desde que dijo estas palabras, el mundo se ha vuelto un poco loco y el presidente ha tenido que aclarar su voluntad.

En su página de Facebook en inglés ha colgado “Una Declaración sobre la Controversia de la Pizza” para decir que sí que le gustaba la piña, solamente que no en las pizzas, y que no prohibiría a nadie que comiera la pizza con la fruta.

“No tengo el poder de hacer leyes que prohiban a la gente poner piña en la pizza. Y estoy contento de no tenerlo”, dijo Jóhannesson.

Y añadió que “Los presidentes no deberían tener poder infinito. No me gustaría ostentar este cargo si pudiera hacer leyes prohibiendo lo que no me gusta. No me gustaría vivir en un así. Por lo que respecta a las pizzas, yo recomiendo ponerles marisco”.

Es bien cierto que el orígen de la pizza con piña es muy polémico tal y como se explica en este artículo. No sabemos qué imagen es más disparatada: si una pizza con piña o un vikingo comiendo pizza.