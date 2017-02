Pizza con kitkat: el sueño de los trols de Internet se hace realidad

A la pizza de piña o la quieres o la odias. No hay término medio. Lo curioso es que con esta nueva pizza se han superado todas las expectativas.

Después del tsunami de azúcar navideño, Telepizza se pone sweet e inaugura las ofertas de San Valentín con el “cuqui menú”: una pizza con doble chocolate y doble de reacciones en las redes sociales.

Esta oda a la diabetes tiene como topping pedazos de kitkat troceados y una especie de recipiente / volcán hecho de masa en el centro que está relleno de una especie de chocolate fundido.

Para sumar más elementos, parece ser que la pizza sufre algún que otro pequeño problema durante el transporte.

Así se vende en la promoción:

Así llega a casa:

Lss primeras imágenes de la pizza no están ayudando mucho a su promoción. La sensación es que la gente tiene ganas de marcha y la pide para poder hacer la foto y colgarla en Twitter. Después que la coman o no ya es otra cosa.

Internet ha estallado y ya es trending topic entre los que celebran la guarrindongada y ven en la pizza un motivo para hacerse una fondue y añadirle piña sin ningún remordimiento. O los se inclinan a rezar hacia Nápoles esperando que los dioses pizzeros les perdonen la fechoría.

No os gusta la tortilla con cebolla, no os gusta la pizza de Kit Kat, no os gusta que os partan una botella en la cara... no os gusta nada.