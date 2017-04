Un partido australiano fomenta el turismo de lujo con la matanza de cocodrilos

El partido australiano Katter’s tiene muy claro que el atractivo turístico de la zona del norte de Queensland son sus aguas. Lo que separa a los políticos de una nueva fuente de ingresos está en su interior y planean encontrar la solución a tiros legalizando la caza de cocodrilos.

El partido nacionalista conservador está redactando un borrador de ley que prevé varias iniciativas como un safari para cazar cocodrilos.

Si el gobierno no aceptara la proposición, el partido Katter’s bloquearía la aprobación de los presupuestos. Shane Knuth, diputado del polémico partido, afirma para News.com.au que "el número de cocodrilos ha aumentado en masa durante las últimas décadas, algo que asustan a los vecinos y aleja a los turistas de la zona".

“No tenemos grandes centros comerciales. El agua es nuestro mayor atractivo y el beneficio económico más grande que tenemos. Pero lo que hay en nuestras aguas son peligrosos asesinos que aterrorizan a locales y foráneos”, dijo Knuth. Y añadió que “la gente viene a Queensland para disfrutar del sol y las playas, pero las imágenes que ven ahora son de ataques de cocodrilos y señales por doquier que les alertan del peligro que suponen”.

Para él, legalizar para todos la caza de cocodrilo beneficiaría a la zona de Queensland de tres maneras: reduciría el número de animales, borraría la imagen de peligrosidad entre los turistas internacionales y atraería otro tipo de turistas. En concreto, “cazadores ricos de todo el mundo que pagarían una fortuna”. Y según la ley, las comunidades indígenas tendrían la oportunidad de montar negocios de safari y caza.

Es extraño que se planee como empresa a largo plazo, ya que entre las iniciativas que quieren aplicarse está la recolección de huevos de cocodrilo y la captura de los cocodrilos mismos, lo que haría que al final los números se redujeran tanto que ya no justificaría su caza.

Por su lado, el Departamento de Medioambiente y Protección, en declaraciones para el mismo medio, se mantiene firme para no permitir la extensión de la caza de cocodrilos y alega que no haría nada para mejorar la seguridad y la imagen públicas.

“Da igual cuántos cocodrilos se capturen. Ninguna superficie acuática del país puede considerarse libre de cocodrilos. Incluso cuando los cocodrilos se cazaron hasta extinguirlos, los ataques seguían ocurriendo”, sostuvo el ministro de Medioambiente Steven Miles, que explicó que las investigaciones científicas demuestran que lo mejor es capturar a los ejemplares más grandes y peligrosos y eso es justo lo que están haciendo.

Además, según el ministerio, el cocodrilo de agua salada es una especie declarada vulnerable desde 1992 y la Commonwealth protege a todas las familias de cocodrilos en toda la nación.

“El Gobierno no apoya la cacería. La oposición no apoya la cacería. La ciencia no apoya la cacería. Y la mayoría de la población no apoya la cacería. Claramente, la cacería de cocodrilos es una mala idea”, concluye el ministro.

Pero en el partido Katter’s se mantienen en sus trece: “ A estas alturas, tenemos poco o cero control hasta el punto que el cocodrilo no tiene ningún depredador. Este año hemos cerrado 8 playas y una de las más populares, Port Douglas, porque había un cocodrilo de 5 metros”.

“La gente quiere acción. Y estamos logrando un gran apoyo público”, sentencia Knuth como portavoz de Katter’s.