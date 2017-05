El inspirador caso del país que está dejando de matar animales más rápidamente

¿Qué es lo primero que ve un turista al pisar tierras germanas? Un desfile de salchichas: frankfurt, currywurst, bratwurst, braunschweiger, saumagen… Porque Alemania es el paraíso de la carne cilíndrica y también en todas sus formas. Aún así, es el país que en la actualidad lidera la revolución vegetariana, según afirmaba recientemente la agencia Mintel. ¿Por qué?

Alemania, describe la agencia, fue el país líder en cuanto al lanzamiento de nuevos productos veganos se refiere. En total, el país europeo produjo el 18% de todos los nuevos lanzamientos de productos que se llevaron a cabo en 2016.

Siendo un país tan carnívoro, es natural que la mayoría de estos productos sean calcos veganos de platos que originalmente contenían carne, como las muchas salchichas hechas ahora de tofu, los roulades, que son rollos rellenos elaborados con seitán o hamburguesas hechas de patatas, verduras y legumbres.

Todos ellos son productos que pueden facilitar la transición para los que se inician en la dieta vegana si son nutricionalmente completos y si forman parte de una alimentación equilibrada. Porque como recordaba Marta Martínez en este artículo, “El veganismo es algo muy concreto: la no explotación de animales no humanos. Y eso no significa que no se pueda comer mal”.

Justo por detrás de Alemania se sitúan Estados Unidos (17%), Reino Unido (11%), Francia (6%), Taiwán y Canadá (5%), Suráfrica (4%) y España, Italia y Austria (3%). Estas son cifras que coinciden con la población que se considera vegana o vegetariana en el mundo: un 4.3% de alemanes, un 3.3% de estadounidenses y un 2% de ingleses encabezan el ránking.

También son las mismas razones en todo el mundo las que motivan a los alemanes a seguir una dieta basada en vegetales: bienestar animal, ayudar al medioambiente y mejorar la salud. Eso afirma para la CNN la profesora de sociología de la Universidad de Kingston Kay Peggs. Y añade que Alemania, a diferencia de Reino Unido, valora los sustitutos de la carne más que los productos crudos y frescos porque su dieta ha sido mucho más dependiente de la carne.

[Vía CNN]