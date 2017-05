Un error administrativo no acepta a la vaca Margarita como animal de compañía

Margarita es una vaca que fue salvada del matadero cuando tenía pocos meses por una familia de Tortosa, en Cataluña. Su carácter es sociable y extremadamente cariñoso buscando siempre una última caricia. A pesar de que su familia la quiere, ahora vuelve a correr peligro de muerte a causa de un error administrativo de la normativa europea.

El problema está en que la vaca Margarita se encuentra en una situación irregular y un vecino la ha denunciado. Y desde entonces se inició un proceso que finalizará el 28 de mayo con la muerte del animal.

Resulta que Margarita nació de una vaca de lidia y no la dejaron que se amamantase de su madre porque si no la progenitora no hubiera alcanzado el peso obligado. Así las cosas, Margarita tendría que haber sido sacrificada para controlar y evitar que se propague la enfermedad conocida como de las "vacas locas" pero el ganadero se la regaló a un amigo suyo que tenía una finca donde la ternerita estaría a gusto.

Nadie la registró como debe hacerse con todos los animales que no son domésticos porque si no, la ley obliga a que sean sacrificados. Pero es que Margarita nunca llegó a ser tratada como ganado y tampoco muestra síntomas de enfermedad. De hecho, los habitantes de Tortosa le cogieron tal cariño que muchos se acercan a diario para saludarla y hacerle unos mimos.

Este desenlace fatal se podría evitar si la petición en Change.org impulsada por los animalistas del Hogar ProVegansurte efecto. Además, mañana 24 de mayo tendrá lugar una concentración en Barcelona, a las 19 h frente al Palau de la Generalitat. "La idea de matarla por no tener identificación es totalmente cruel y desproporcionada. Es como si las admnistraciones sentenciaran a un perro por no tener chip".

El Hogar ProVegan, que tiene santuario propio, pide además que se les permita acoger a Margarita para que deje de estar sola y pueda relacionarse con otros individuos de su especie.

[El Hogar ProVegan]