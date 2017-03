Las nuevas Oreo están tiñendo de rosa la saliva y la caca de la gente

Los Peeps son unos dulces de malvavisco muy cucos que se venden en los Estados Unidos. Tienen formas de animalitos y suelen utilizarse para decorar tartas o las cestas de Pascua.

Hace un par de semanas, Oreo lanzó al mercado una edición limitada de sus galletas rellenas con crema de Peeps.

Limited Edition Peeps Oreo! Found at: Target, Meijer, Winco, Jewel-Osco #thejunkfoodaisle Una publicación compartida de The Junk Food Aisle (@thejunkfoodaisle) el 27 de Feb de 2017 a la(s) 4:32 PST

Aunque no todo el mundo pareció entusiasmarse con el nuevo invento.

Acabo de ver Peep Oreos al supermercado. Es el fin de humanidad. — Kevin M. Cole (@SrColeNHS) 27 de febrero de 2017

peep flavored oreos sounds like the absolute worst fucking thing in existence — pierce (@memorytoburn) 28 de febrero de 2017

"Las Oreo con sabor a Peeps suenan como la puta peor cosa que ha existido".

Otros tantos se lanzaron corriendo a los supermercados y arramblaron con las existencias de estos dos clásicos de su infancia. El caso es que, las Oreo de Peeps no solo sorprenden al probarlas...

Al bloguero Junk Food Guy le enviaron un paquete para que las probara, y ya advirtió de sus siniestras consecuencias en un post: "Tío, la crema hizo que mi saliva se volviera rosa chillón. ¡ROSA CHILLÓN! Esto como bastante terrorífico. Es el tipo de comida que, cuando me fui a lavar los dientes una hora después, TIÑÓ MI CEPILLO DE DIENTES DE ROSA. ¿Pero qué cojones? ¿QUÉ COJONES¿".

En las redes muchos usuarios comentaron que el siniestro tinte de lengua que las Peeps Oreo te dejan de regalo, no se va en cuestión de un rato.

The thing that disturbs me most about the Peeps Oreos is that I woke up with a tongue the same color as the cream filling. — 🏳️‍🌈Jay Dee🏳️‍🌈 (@JadenDrakus) 27 de febrero de 2017

"La cosa que me preocupa más de las Peeps Oreos es que me he levantado con la lengua del mismo color que la crema de relleno".

Pro-tip: the new Peeps flavored Oreo cookies will turn your tongue pink. Very pink. Do not panic after cookie-breakfast when brushing teeth. — Keith Stattenfield (@stattenf) 26 de febrero de 2017

"Consejo pro: las nuevas Oreo con sabor Peeps teñirán vuestra lengua de rosa. Muy rosa. No entréis en pánico cuando os lavéis los dientes después del desayuno".

Ate 3 Peeps Oreos last night. My tongue is still hot pink and my spit looks like Pepto-Bismol — Chris M. (@BadMoodMorgado) 22 de febrero de 2017

"Me comí 3 Peeps Oreos ayer a la noche. Mi lengua sigue rosa chillón y mi saliva parece jarabe".

Si ya estás pensando que esto es un bulo internetero. Relaja la raja, hay pruebas gráficas.

"¿Es esto normal después de comer Oreos sabor Peeps?".

Don't eat peeps flavored Oreos guys... #peepsoreos #peepsoreo #pink Una publicación compartida de Sarah Kistler (@sarahsmil_e) el 25 de Feb de 2017 a la(s) 3:54 PST

Al parecer, el súperpotente tinte de las nuevas Oreo no solo actúa en el orificio de entrada. En el de salida, también.

Guys. I ate a whole package of Peep Oreos today...and my poop is pink. — Zach Moree (@zach_moree) 1 de marzo de 2017

"Tíos, me comí un paquete entero de Peep Oreos hoy... y mi caca es rosa".

"Gracias Oreo y Peeps por hacer que mi caca sea de rosa rojizo".

My roommate ate a whole pack of oreo Peeps and left a pink stain in the toilet. — ElleLeven (@Barbeydahl) 23 de febrero de 2017

"Mi compañero de piso se comió un paquete entero de Oreo sabor Peeps y dejó una mancha rosa en el váter".

@Oreo the peeps oreos made my poop bright pink — Ellie Won (@Elliegreentea) 28 de febrero de 2017

"Oreo, vuestras galletas sabor Peeps han hecho mi caca rosa brillante".

No podemos saber exactamente cómo de comunes este efecto secundario, pero según explicó un portavoz de Oreo a Buzzfeed,el colorante que llevan estas galletas está aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos Americana. “Algunos alimentos pueden teñir temporalmente la lengua y el interior de la boca. Esto es habitual con productos con colorantes brillantes. Ah, y esas comidas pueden también teñir las heces”.

Qué os apostáis a que en una semana tenemos Instagram petado de cacas rosas de peña que se ha atiborradoa Peeps Oreos para ver si es verdad.