Casi la mitad de los norteamericanos creen que las vacas marrones dan leche con chocolate

“–¿De dónde viene la leche con chocolate?

–De las vacas marrones, claro.”

El 48% de las personas que ha contestado una encuesta de la industria láctea no sabe de dónde proviene la leche chocolateada. Y un 7% de ellos han dado tan disparatada respuesta a la pregunta. Insistimos que la pregunta no era: "¿Si una vaca come chocolate puede dar leche con chocolate?" Entendemos que aquí un niño podría dudar.

La cosa es más grave, pero no es algo nuevo ni exclusivo de EE.UU. Incluso en Internet hay foros con una pregunta parecida:" ¿De qué clase de vacas sacan la leche con chocolate?" La mejor respuesta sin duda es " Las pintan de color violeta como la famosa vaca de chocolate Milka".

Volvamos a la encuesta norteamericana: ¿Cómo puede ser que de los 1.000 encuestados en el mes de abril, todos con más de 18 años, 70 hayan contestado esa burrada? Todo es posible si se ignora el abc de la nutrición.

Según la International Food Information Council Foundation (IFICI) en su doceava encuesta sobre salud y alimentación, la cultura alimentaria de los norteamericanos es peligrosamente escasa y el país podría estar sufriendo las consecuencias. Su director, Joseph Clayton, afirmaba para Food Business News que “Este año estamos encontrando que hay problemas serios con la desinformación que se traducen en malas decisiones sobre nuestra dieta y nuestra salud”.

"Problemas serios" es una manera muy suave de verlo...

El 78% de los consumidores afirman que encuentran informaciones contradictorias sobre qué comer y qué evitar. Pese a eso, el 96% de los consumidores buscan que la comida y la bebida les proporcionen beneficios para su salud, pero solamente un 45% de ellos puede identificar qué comida está asociada con qué nutrientes y qué beneficios tiene cada uno. Además, de los encuestados que sufrían obesidad, el 77% consideraba su salud buena o mejor.

Esto podría deberse a que, según el estudio, un 77% presta más atención a los consejos nutricionales de sus amigos o familiares que a los de los profesionales o a las campañas del gobierno.

No es de extrañar que la encuesta sobre la leche chocolateada termine con este dato:

“El 29% confiesa que usa sus niños como la excusa perfecta para comprar leche chocolateada –y bebérsela ellos”.

[Vía Food&Wine]