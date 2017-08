Un niño sufre un agujero de 5 cms en su estómago por culpa de un postre

Un postre ha provocado un agujero de 5 centímetros en el estómago de un niño de 12 años en Corea del Sur. El dulce en cuestión es el llamado aliento de dragón, del que ya hablamos en su día, consiste en bolas de cereal empapadas en nitrógeno líquido.

El nitrógeno puede parecer inocuo por ser el elemento más abundante en la atmósfera, pero en su estado líquido puede provocar gangrenas en contacto con la piel, de manera que resulta letal si se ingiere.

Bukan asap tak berkhasiat😜 @treatsout #treatsout #dragonbreath Una publicación compartida de ✨@syalovebananas (@syasyarushdiena) el 6 de Ago de 2017 a la(s) 3:22 PDT

Hasta la fecha, este postre era relativamente seguro: el nitrógeno que se mantiene en estado líquido en los -196ºC se calienta con la temperatura ambiente y de la boca y hierve rápidamente dejando una estela de gas inodoro y sin sabor. No obstante, expertos como John Emsley, divulgador científico de la Royal Society of Chemistry, indicó para la BBC que "no aconseja por nada en el mundo jugar con nitrógeno líquido".

Pero la víctima, que estaba de visita en el parque acuático de Chenoan, tomó un sorbo del líquido que quedaba en el vaso después de terminar de comer los cereales.

Al darse cuenta, el padre actuó con rapidez y llevó de inmediato a su hijo al hospital, donde lo operaron y le han podido salvar la vida.

El local que le sirvió el postre está siendo investigado por negligencia criminal y ya ha sido clausurado, puesto que además se ha descubierto que no tenía licencia.

[Vía RT]