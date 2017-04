Por qué un extra de proteínas no aumentará tus músculos y 4 falsos mitos más

La proteína, junto con los carbohidratos y la grasa, es uno de los tres macronutrientes de los que el cuerpo obtiene calorías. Están compuestas de aminoácidos y haberlos, en la naturaleza, hay centenares, pero el cuerpo solamente necesita 20, de los cuales puede producir 11. Así que los 9 aminoácidos restantes tenemos que obtenerlos de la comida y son: histidina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, treonina, triptófano, valina, fenilanina.

¿Sencillo, no? Tal vez no tanto. Porque los mitos sobre las proteínas sobreviven en el imaginario y no se van ni con agua caliente. Según Sheela Prakash, dietista de The Kitchn, estas son las 5 mentiras más gordas que te han contado sobre las proteínas y que hemos seguido a raja tabla pensando que era lo correcto:

1. La proteína sólo se obtiene de la carne, los huevos y los lácteos: FALSO

En realidad, casi todos los alimentos del planeta contienen proteínas. Lo que pasa es que hay tipos de alimentos que son una fuente completa de proteínas y otros que no lo son. Y sí, los de origen animal mencionados en este apartado son completos, junto al pescado. Pero también hay proteínas completas de origen vegetal, como la quinoa, la soja en todas sus formas, las semillas de cáñamo y chía y el trigo sarraceno. Otros que no lo son pero pueden combinarse con otros alimentos son la legumbres, frutos secos, semillas, granos como la avena, el arroz, el bulgur o el trigo, verduras y en menor medida, frutas como el aguacate, los frutas deshidratadas. No todo es atiborrarse de carne, claras de huevo y batidos.

2. La única manera de obtener proteínas completas es comerlas todas a la vez: FALSO

Cuando hablamos de combinar alimentos, no significa comerlos todos a la vez. Pero sí quiere decir comer distintos tipos de alimentos proteicos a lo largo del día. Algunos tendrán más o menos aminoácidos, pero su combinación hará que obtengamos proteínas completas. Así que la excusa de comer frijoles con arroz y cerdo ya no vale. Tómatelo con calma, tienes 24 horas del día para aportar las proteínas suficientes a tu cuerpo.

3. Cuantas más proteínas, mejor: FALSO

La cantidad diaria recomendada son 50 gramos, pero probablemente, aunque comas de manera equilibrada, estás consumiendo el doble. Y lo que termina de rizar el rizo es que el cuerpo solamente puede utilizar entre 25 y 30 gramos de proteínas cada vez. O lo que es la misma cantidad: un solo muslo de pollo.

4. Para ganar músculo necesitas proteínas extra: FALSO

Lo típico: te quieres poner cachas y no paras de comer pollo con arroz todo el día. O los famosos batidos de proteínas. Pero en realidad, ese aporte extra que se recomienda de proteínas no es para hacer crecer el músculo, sino por las calorías: una persona muy activa necesita más proteínas porque son una fuente de calorías y al hacer mucho ejercicio las consume más rápido.

5. Una dieta de sólo proteínas te ayudará a perder peso: FALSO

Las proteínas ayudan a sentirnos llenos, sí. Porque se digieren más lentamente que los carbohidratos. Pero igual que estos y que la grasa, tienen calorías y al final, por lo que se refiere a perder o ganar peso, es cuestión de si las gastas o no más que de dónde vienen. Que nadie te venda humo.

[Vía The Kitchn]