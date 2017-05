“23 millones de animales morirán en las próximas 24 horas”

Es una cifra que llama la atención de cualquiera con un mínimo de sensibilidad. Más si se tiene en cuenta que sólo hablamos de EE.UU. 23 millones de animales serán sacrificados en las próximas 24 horas. Casi un millón por hora. Imagina en todo el mundo. No pienses que mañana se celebra nada en particular. No hay ningún festival de la carne. Es un día más. Igualdad Animal quiere que se asimilen estos datos si ningún tipo de filtro. Sólo así se podrá rebejar esta cifra.

Joe Loria lo escribe así para la versión norteamericana de Igualad Animal: “más de 23 millones de animales murieron en las últimas 24 horas y otros 23 millones serán asesinados hoy. Y mañana de nuevo. Suena insano”.

Por otro lado, “se estima que el 99 por ciento de toda la carne, productos lácteos y huevos proceden de granjas industriales. En estas granjas, se abusa de los animales de tal manera que justificaría cargos penales de crueldad animal si las víctimas fueran perros o gatos”.

Mientras en Italia los organismos oficiales y los supermercados empiezan a apostar claramente por las gallinas en libertad, en EE.UU. las gallinas ponedoras de huevos se concentran por miles en pequeñas jaulas de alambre. Joe escribe que “se les da menos espacio que el tamaño de un iPad para vivir toda su vida”. Los cerdos hembras se mantienen en jaulas de gestación, jaulas donde apenas caben sus cuerpos y las crías se arrancan de sus madres unas horas después del nacimiento. Mientras no se registren, son animales que no existen y se puede hacer cualquier cosa con ellos. Algunos granjeros los sacrifican para no aumentar costes.

Hace 50 años, los animales de granja vivían en espacios más grandes. Pero con la propagación de nuevas enfermedades se buscaron nuevas técnicas: reducir el espacio y usar antibióticos. Todo porque la gente exigía más carne y más barata. Lo único que hiceron la industria y el gobierno fue responder a esas demanda.

“Probablemente te estás preguntando cómo llegamos hasta aquí. Estamos muy lejos de las escenas idílicas de los corrales de los libros infantiles. Tristemente, es una cuestión de oferta y demanda”, sentencia el activista.

Según los datos de la USDA, las cosas han comenzado a cambiar estos últimos años. En uno de sus últimos informes aparece un dato esperanzador: en 2014 se sacrificaron 400 millones de animales menos que en 2007.

[Vía Mercy for Animals]