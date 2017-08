Esta chica logra encontrar a su doble tras 7 años rastreándola por Internet

Eva Casado estuvo 7 años buscando a su doble sin éxito. Verano tras verano. Movilizando a todos sus contactos. 7 AÑOS.

Una búsqueda larguísima, la de esta fotógrafa madrileña, que acaba de concluir con el siguiente mensaje en Facebook: "Dirigido a las más de 85.000 personas que han compartido este álbum y a los medios que me han apoyado. Quería daros las gracias a todos por haberme ayudado a mover estas fotos por medio mundo. Solo gracias a vosotros ha sido posible encontrar a mi doble después de tantas Tomatinas. Sí, ¡por fin he encontrado a La Chica De La Tomatina!”.

Imagen de La Chica de la Tomatina movida por Eva Casado en las redes

Pero, ¿quién es esa Chica de la Tomatina? Retrocedamos unos años. La historia de Eva Casado comenzó en 2010, cuando su primo leyó en una revista de avión un reportaje sobre la Tomatina con una imagen en la que Eva aparecía llena de tomate. Solo que no era ella.

Desde entonces, la fotógrafa comenzó a peseguir a su doble por las redes de medio mundo. Se hizo una foto con la misma luz, con el mismo perfil y pidió colaboración ciudadana para reunirse con su, ojo, posible gemela.

El motivo de aquella obsesión estaba en descubrir si era una coincidencia genética o algo más, pues Eva Casado supo que en el hospital en el que nació se habían registrado robos de bebés. “Mi madre es gemela, lo cual también me descoloca, pero al preguntarle a ella me dijo que no estaba dormida en el parto y que le parecía muy raro, eso sí, al contarle lo de los robos en el propio hospital vi asomar un brillo en sus ojos que me quedó clavada en el corazón”, contó en Facebook.

De este modo, estuvo verano tras verano volcando su angustia en las redes hasta el punto de viralizar la causa; una insistencia que ha terminado dando los frutos esperados:

No extraña que el “¡Conseguido!” de Eva interese a tanta gente (a esta hora, el post lleva más de 15.000 'me gustas' en Facebook y 86.000 veces compartido), pues su meta de estos últimos 7 años no dejaba de ser una hazaña descomunal. Así lo acredita la ciencia.

La bióloga Lucas Teghan, de la Universidad de Adelaide, realizó un exhaustivo análisis de casi 4 millones de caras y los resultados fueron un tanto desalentadores para quienes aspiran a encontrar su doble. Las probabilidades de dar con una persona que comparta 8 facciones similares a las nuestras son de 1 entre un billón.

La diferencia del presente escenario respecto al de otros tiempos es que hoy resulta más sencillo encontrar la aguja en el pajar de Internet. Lo ha demostrado Eva Casado, con empeño y apoyo mediático todo es posible; incluso echarle el lazo a una ‘presa’ que lleva siete años sin dar pistas de su paradero. Muchos de los comentarios en Facebook piden la foto demostrativa de que ha encontrado a su doppelgänger. Que cierre el juego –le exigen– como hizo Manuel Bartual con su hilo. Lo de éste era ficción, claro. Lo de Eva no, ¿y si su doble nunca quiso jugar?

Por suerte para ella, parece que 'La Chica de la Tomatina' se lo ha tomado con filosofía: "Al contrario de lo que pensábamos, ella no vive en Valencia, ni es española. Ella reside en Miami y le ha parecido esta historia tan sorprendente como a mí. Se ha puesto en contacto conmigo a través de Facebook y me ha enviado sus fotos propias de la Tomatina de ese año, junto con un texto en el que mostraba su asombro por el parecido".