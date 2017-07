EEUU alerta de un brote mortal de salmonela en la papaya mexicana

Salmonela: nueve letras que te atan a la taza del váter durante varios días.

Y eso en el mejor de los casos, porque el virus puede llegar a ser mortal. De ahí que se tenga que ser especialmente precavido con los productos que contengan huevo crudo… y papaya. Porque ahora mismo está teniendo lugar un brote mortal de salmonela a causa de unas papayas contaminadas.

Así ha informado el Centers for Disease Control and Prevention de los Estados Unidos tras estudiar a los 47 afectados en 12 estados, de los cuales 12 han sido hospitalizados y uno ha muerto. El foco ha sido una frutería en Maryland y la marca de estas papayas es la variedad Caribeña de la mexicana Maradol, que se importa a México por Grande Produce, desde San Juan, en Texas.

“Basándonos en las pruebas que tenemos, la CDC recomienda que los consumidores no coman, los restaurantes no sirvan y las tiendas no vendan papayas Maradol hasta que se pueda investigar más”, ha afirmado la CDC en un comunicado.

Se aconseja también que se lave y se desinfecten los cajones con agua jabonosa (la lejía es opcional) de la nevera donde estuvieron las papayas.

La cepa detectada es de salmonela kiambu y causa vómitos, diarrea, cólicos abdominales y fiebre. Se suele manifestar entre seis horas y tres días después del contacto con la bacteria y sus síntomas duran entre cuatro días y una semana. Si no se suministran a tiempo los antibióticos adecuados, la infección puede acabar con la vida de la persona, especialmente si son niños menores de 5 años, adultos mayores de 65 o personas con un sistema inmune débil.

[Vía Modern Farmer]