Un experimento revolucionario: toda una ciudad se ha propuesto perder peso a la vez

Esta es la historia de una comunidad que está luchando unida por salvar su vida.

No está en guerra, ni le atenaza al hambre, sino justo lo contrario. En 2011 fue nombrada la ciudad menos sana de Michigan por sus altos niveles de sobrepeso y obesidad. Hablamos del condado de Muskegon, donde el 39% de la población es prediabética. Allí se está llevando a cabo uno de los esfuerzos más novedosos para hacer frente a la epidemia: la ciudad y sus habitantes se han convertido en un experimento.

Bajo el lema de todos a una, Muskegon, cuya población asciende a 170 mil habitantes, participa en el proyecto The Way to Wellville, activado por la inversora y directora Esther Dyson. Para ello, Muskegon ha tenido que competir con otras ciudades, porque sin motivación no se consigue nada, opina esta inversora en biotecnología. Y según Politico, que visitó el condado, “la seriedad y la aceptación del programa es impresionante”. Porque si en la comunidad está el problema, en la comunidad puede estar, también, la solución.

Pero lo que diferencia a esta de otras iniciativas es la financiación: no la hay. Las comunidades en realidad no reciben dinero del proyecto, sino que herramientas y contacto con especialistas y esto es parte del aprendizaje para un cambio de vida. Porque las medidas antiobesidad se financian hasta que la financiación acaba y, con ella, el impacto del proyecto y las oportunidades para que siga creciendo. Lo que quiere Dyson, cuenta Politico, es empujar a las comunidades a pensar cómo sus esfuerzos pueden ser sostenibles económicamente.

El objetivo final es que la comunidad haya tejido una fuerte red de apoyo para conseguir una vida más sana. Así, se han activado multitud de iniciativas, desde todos los frentes. Desde eslogans en la calle hasta la asistencia sanitaria caritativa tanto para prevenir y tratar los problemas que acarrea la obesidad como las enfermedades mentales para personas que no pueden costearse los gastos médicos.

Pero también se organizan otras intervenciones. El condado, que fue declarado como uno de los desiertos alimentarios del país, ha movido los hilos para que los pequeños productores estén en contacto con tiendas y restaurantes de manera que haya un mayor abastecimiento de alimentos frescos para la población.

Es más, incluso se ha creado un invernadero en el que ya se cultivan hortalizas para varios centenares de personas a las que se les ha prescrito, literalmente, que consuman lo que allí se coseche y que acudan a clases de cocina sana. “ Vamos a controlar qué comen estos pacientes, qué les hace sentir y cómo salen los análisis médicos. Así podemos saber qué comidas con las más populares y cuáles hacen más bien”, afirma la directora del proyecto, Patty Moran. A la par, el condado ha promocionado la creación de huertos urbanos.

Asimismo, se han distribuido carteles de apoyo por las calles y se organizan cursos de coaching y charlas, como la que se convoca mediante la iniciativa “1 de 21”, convocado por el Rotary Club, una asociación mundial en la que los vecinos se reúnen con líderes en sus campos para debatir sobre las cuestiones candentes en la comunidad. En este caso, ese “1 de 21” hace referencia a un objetivo: que Muskegon sea reconocido como el condado más sano de Michigan en 2021.

Es un objetivo tan descomunal como los cambios que se necesitan. Y son conscientes de ello. El director de este club local lo dice así: “Queremos ir hacia un cambio de cultura y puede tomar generaciones para conseguirlo”.

David H. Freedman, que hizo la crónica de su visita a esta ciudad para Politico, afirma que es uno de los primeros esfuerzos que bombardean a la población con una corriente contínua y global con apoyo, oportunidades y empujones efectivos. “¿Puede una comunidad normal y corriente convertirse en una especie de clínica de pérdida de peso de la cotidianidad, de modo que la inserción en un entorno favorable suceda de forma automática?”, se planteaba.

Y concluía tras su visita que si bien los cambios serán lentos, todo puede acelerarse si se consigue involucrar suficientes personas en el proyecto, si se alcanza lo que se llama ‘masa crítica’: cuanta más gente cambie su comportamiento, más habrá cambiado el entorno, más fuerte será la red de apoyo y más gente estará dispuesta a seguir un camino ya trazado con éxito.

