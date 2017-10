El experimento contra el bullying que deberías ver para no ser cómplice de la violencia

Dori Toribio, analista política en la Casa Blanca, ponía sobre la pista del nuevo anuncio de Burger King en Twitter.

Habéis visto esto de Burger King? https://t.co/cuCdiJiTsV — Dori Toribio (@DoriToribio) 23 de octubre de 2017

No sería noticia si no fuera porque el experimento pone el acoso escolar en el foco de atención coincidiendo con la celebración este mes de la concienciación sobre el bullying en Estados Unidos. Presenciar un acto violento de acoso escolar y no hacer nada para evitarlo se supone que es algo grave que no se da, pero ocurre a diario.

Las cifras son alarmantes: el 30 por ciento de los estudiantes de todo el mundo ha sufrido bullying alguna vez en su vida, según datos de la Organización Mundial de la Salud. En España los números no son mucho más esperanzadores, ya que uno de cada cuatro alumnos sufre acoso en su centro escolar. Son datos que merecen toda la atención de administraciones y la sociedad en general y por este motivo los creativos de la cadena de fast food decidieron probar un experimento con actores: “acosar” de la misma manera a una hamburguesa y a un estudiante de instituto. A puñetazos.

Los clientes entran a un restaurante y presencian como espectadores una situación de bullyng a un estudiante. La mayoría no hacen nada. Observan y callan. El problema es que esas mismas personas que pasan a ser cómplices de la violencia escolar se quejan al instante cuando les dan una hamburguesa machacada por los puñetazos del cocinero. Es decir, que sólo actúan si les salpica directamente la violencia.

Cuando el cliente se acerca a la barra para quejarse del estado de su comida, el empleado les pregunta: "¿Quieres tu hamburguesa acosada o sin acosar?". Evidentemente hay reacciones para todos los gustos. Algunos exigen la presencia del gerente del local. Más de uno no entiende nada cuando el empleado vuelve a golpear su hamburguesa esta vez en sus narices.: "¿Te ocurre algo malo amigo?". Otros se ponen violentos: "Dame mi jodida hamburguesa, tío".

Burger King explica al final del experimento que un 12% de los clientes se acercó a ayudar al pequeño y un 95% de los que entraron en el restaurante se quejaron de que su comida estaba en malas condiciones. Algunos dirán que es una manera un poco forzada para concienciar a los adultos sobre este problema, pero la campaña publicitaria denominada Bullying Junior ha generado mucho debate en las redes sociales y, lo más importante, se ha difundido en las escuelas de todo el país.