9 personas explican por qué llevan una foto de sí mismas de salvapantallas

Ahí fuera hay gente que lleva una foto de su cara como salvapantallas del móvil. Gente como tú y como yo, pero con su jeta digitalizada. Apretada contra el muslo. Bailando en el bolsillo.

Algunos lo verán narcisista o directamente de mal gusto; sin embargo quienes lo defienden consideran que se trata de un gesto divertido, porque suelen hacerlo desde el humor. ¿Qué hay de malo en eso?

Veamos sus propias justificaciones en este hilo de reddit:

1. Un amigo tenía como fondo de pantalla un selfie de él mismo con cara decabreo . Cuando le pregunté por qué tenía esa foto me dijo: “ Si alguien me lo roba, sabrá a qué atenerse cuando vaya a por él”.

2. En la pantalla de bloqueo tengo una foto de mí sosteniendo a mi gato. La puse porque amo a mi gato y la imagen era realmente agradable.

3. Nadie me quiere más que yo.

4. He puesto una foto en la que estoy saltando con mi bicicleta. Me recuerda lo divertida que puede ser la vida cuando estoy en el trabajo.

5. Porque es esta foto y me encanta la cara de mi esposa en ella.

6. Mi compañera de trabajo es una de esas personas. Cuando le pregunté poreso , su respuesta fue: “Porque soy repugnante. Por eso”. Supongo que estaba siendo sarcástica.

7. La tengo en la pantalla de bloqueo, pero es parte de una foto con mi antiguo compañero de piso. Él tiene la misma foto en su móvil pero con la parte en la que sale él. Así, cuando los dos móviles están juntos, el cuadro se completa. Somos geniales.

8. La mía es de unos años atrás, cuando pesaba unos kilos menos. La uso para motivarme.

9. No me gusta hacerme fotos. Por regla general evito que me fotografíen porque soy feo y gordo. Una de las pocas veces que me han fotografiado fue mientras estaba en la fragua, y la tengo de fondo de pantalla por las siguientes razones.

Es una de las pocas fotos en las que salgo sonriendo. No soy una persona expresiva y no sonrío demasiado a menudo. Cuando tengo que hacerlo para la cámara siempre lo hago forzado y termina siendo ridículo. En esta imagen, aunque la sonrisa era auténtica, no tenía nada de fotogénica o realmente agradable, sin embargo por una vez no odiaba cómo me veía en una foto. Además es la última cosa que mi abuelo vio antes de morir y recuerdo verle comentar lo orgulloso que estaba de mí por interesarme en la metalistería. Él también lo hizo cuando era joven.

Supongo que tengo esa foto de mismo para recordar que soy mejor cuando me muestro auténtico. Y para recordar a mi familia.

(Vía Reddit)