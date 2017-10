Las 5 profesiones con mayor riesgo de alcoholismo y la que menos

Lo supimos en el mes de septiembre, pero no se dijo lo suficiente: España caía de la posición 7 a la 23 en el ránking sobre los países más sanos de la Organización Mundial de la Salud publicado en The Lancet. No es casual que el país obtenga una de las peores puntuaciones por la elevada tasa de consumo de alcohol, con un 10 sobre 100. Porque, recordémoslo, el alcohol causa múltiples enfermedades y muertes directas. Incluso en horario laboral.

Esto mismo ha analizado un equipo de investigadores españoles: han explorado la relación entre profesiones y mortalidad directa en un artículo para Drug and Alcohol Dependence. Sus resultados muestran los profesionales más afectados por el alcoholismo que se vinculan directamente con trabajadores de menos formación que ocupaban los cargos más bajos:

1. Trabajadores de la industria de la consutrcción.

2. Trabajadores del sector de la hostelería y la restauración.

3. Trabajadores de la minería.

4. Pescadores y marinero.

5. Profesionales de la seguridad.

En estos sectores, las posibilidades de morir por causas relacionadas con el alcohol eran entre 3 y 6 veces mayores que en el caso de los profesores, el grupo de menor riesgo.

Estas son cifras que se repiten en los países anglosajones y en el norte de Europa, según indican los autores. El consumo de alcohol se relaciona con una vía de escape para paliar el estrés que conlleva tener peores condiciones de vida, así como con un contexto en el que las normas sociales respecto a la bebida son más laxas en el entorno cercano o en el trabajo.

También es más frecuente el consumo en los trabajos que aislan al empleado, entrañan peligros o grandes exigencias, así como la inseguridad laboral que ocurre en distintos sectores.

El estudio, llevado a cabo entre 2002 y 2011 sobre 16 millones de españoles en edad activa de entre 25 y 64 años, arroja luz sobre en qué ocupaciones y en qué cargos ocurren más muertes directamente relacionadas con el consumo de alcohol. Durante ese período, las muertes se elevaron a 325.759 muertes, siendo la principal causa de las muertes directamente relacionadas los daños en el hígado (79.2%), el alcoholismo (14.8%) y la intoxicación etílica (2.7%), sin importantes diferencias de sexo y edad.

“Es muy probable que las muertes en España a causa del alcohol no se estén teniendo en suficiente consideración, ya que se interpretan como daños sin determinar o intoxicación por sustancias ilegales, generalmente por las pocas autopsias que se realizan (...)”, anotan. Y señalan la urgencia con la que deberían aplicarse medidas preventivas, especialmente en los lugares de trabajo: “Las intervenciones en el trabajo pueden ser muy eficientes ya que la mayoría de adultos trabajan y pasan mucho tiempo allí”.