Se envenenó en directo comiendo una planta tóxica pensando que era aloe vera

Que en 2017 tengamos que andar explicando esto tiene tela marinera, pero parece que a la gente no le queda claro: natural no es igual a sano. El arsénico es natural, y os aseguro que no es algo que os convenga poner en la vinagreta de la ensalada. Joder, incluso una pedrada en la cabeza es natural, y eso no lo convierte en una buena idea.

Tristemente, la pseudociencia de la salud que antes se reducía a consejos sin mucho sentido de tu abuela y a los adeptos hippiescos del herbolario del barrio, ahora es toda una moda internetera con millones de seguidores. Los nuevos ídolos son los blogueros de "health and wellness". Gente que, en demasiadas ocasiones, no tiene ni putísima idea de lo que habla, ni a nivel de medicina, ni de nutrición, ni de ejercicio físico, ni de nada.

La última víctima de esta locura ha sido una bloguera china de 26 años que en un vídeo en streaming titulado "aloe vera feast" se grabó a sí misma envenenándose al comer una planta que, en realidad, no era aloe vera, sino agave americano. Aunque en las imágenes solo la veamos pegándole un par de bocados a un troncho verde, lo cierto es que la chica acabó en el hospital con quemaduras en la boca y la garganta.

Comer aloe vera crudo se ha puesto recientemente de moda dentro de esta comunidad, y los livestreams de chicas jóvenes haciéndolo se han vuelto especialmente populares en China durante el último mes.

Lo cierto es que ni siquiera hay evidencias de que el aloe sea tan bueno como nos lo han vendido, ni siquiera para la piel. E ingerido en crudo, lo mejor que puede darte es una buena diarrea. Eso, si no tienes la mala suerte de esta chica y acabas con una planta venenosa entre manos.

Montarte la paja mental de que llenarte los bolsillos de "piedras cargadas con energía lunar" va a hacer que tengas la energía de un niño de 7 años no tiene mayor problema pero si, como en el caso de Gwyneth Paltrow, te dedicas a vender unas piedras venenosas asegurando que revitalizaran tu vida sexual si las introduces en tu vagina, tenemos un problema. Estas internet trends juegan con la salud de la gente, y parece que no hay forma de controlarlo: antes de que una moda loca se haya esfumado ya han aparecido otras diez más.

Hemos llegado a ver casos muy extremos, como el del bebé que murió cuando sus padres decidieron tratar su meningitis con equinácea o la "wellness warrior" que falleció después de intentar curar su cáncer con enemas de café.

"Juntas el mito de 'lo natural es lo mejor' con el de 'los químicos son malos' y se crea una dicotomía que permite que este tipo de comportamientos parezcan tener sentido", dijo a Motherboard Tim Caulfield, del departamento de Legislación y Política de la Salud de la Universidad de Alberta. "Le añades a esto la fuerza del mercado, donde estas ideas están siendo utilizadas para vender productos, y das a estas ideas más atractivo cultural".

[Vía Motherboard]