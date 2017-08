La razón por la que nunca vas a encontrar helado de uvas

Hay un mito que desespera a los amantes de las uvas: "el helado de uva no existe". Echando un ojo a los congeladores de los supermercados parece que el mito se ha hecho realidad, porque no hay ni rastro del helado de uva. Por otro lado, en todos los artículos que hablan sobre esto aparece un gigante heladero estadounidense aportando sus declaraciones. ¿Raro, verdad?

Arte PG

Hemos hablado con Uay Balam, que elaboran helados artesanos en Barcelona, para que nos saque de dudas.

“Se pueden hacer helados con cualquier cosa. Lo que sí que hay que tener en cuenta es que existe un delicado equilibrio entre sólidos y líquidos. En el caso de la uva, en su mayoría son líquidos y sus partes sólidas (piel y petitas) no interesan mucho, así que costará hacer un helado que no se convierta en un bloque de hielo. Pero no es imposible. Si no se pone este esfuerzo en elaborar un helado de una fruta alta en agua como es la uva y sí, por ejemplo, en el limón, es porque todo el mundo asocia el sabor del limón con el helado y no sucede lo mismo con la uva”.