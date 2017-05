Los 8 grandes enemigos de la dieta más saludable del mundo

¿Qué tiene en común un habitante de Barcelona y uno de Beirut? Una cosa seguro, el mar Mediterráneo. Pero, ¿hay algo más? Sí, la comida y en concreto alimentos comunes en su dieta. "Mucha fruta, mucha verdura, mucha legumbre, muchos cereales con harinas integrales, poca carne y mucho pescado". Así lo certifica el gran sabio de la dieta mediterránea, el doctor Miguel Ángel Martínez-González.

Este catedrático de la Universidad de Navarra y profesor visitante en Harvard se consagró con el ensayo Predimed como uno de los cerebros más importantes de la investigación alimentaria. Sus conclusiones son asombrosas: "Si se cambian de forma global los patrones alimentarios siguiendo la verdadera dieta mediterránea, se aumenta el ejercicio físico y desaparece el tabaco de la faz de la Tierra, lo normal sería llegar bastante sanos a los 100 años".

Así lo constata una muestra de 7.500 participantes reclutados en toda España durante una década para poder publicar su ensayo: "Ahora comemos tal y como los norteamericanos quieren que comamos. Eso es una dieta globalizada con comida basura. Todo lleno de hamburguesas, kebabs y cosas baratas y abundantes", asegura el investigador español. "Para definir la dieta mediterránea lo que sirve es decir lo que NO es la dieta mediterránea. Diciendo lo que hay que quitar sabremos perfectamente lo que hay que comer para no engordar".

Estos son los 8 enemigos de la dieta mediterránea, "la dieta más saludable de mundo", según el investigador Miguel Ángel Martínez-González:

1. Carne roja y embutidos

"Es básico reducir el consumo de carne roja. La dieta mediterránea es una dieta baja en carne de ternera, cerdo o cordero y especialmente carnes procesadas como embutidos, salchichas o hamburguesas. Sólo se salva el jamón ibérico 100% de bellota. No es ningún farol, lo hemos estudiado en profundidad con más de 10 mil personas y hemos visto que tienen menos hipertensión y no tienen más riesgo de infarto".

2. Pan blanco

"Es un vehículo para transportar azúcar en forma de almidón. Pan sí, pero sólo pan con harinas integrales".

3. Postres dulces

"No a los dulces en los postres al final de cada comida. La fruta fresca debería ser el postre de la dieta mediterránea. No a los dulces, bizcochos ni postres lácteos como los yogures azucarados. Mucha gente come santo y falla en los postres"

4. Bebidas azucaradas

"Es un negocio muy rentable porque el consumidor se acostumbra a un sabor extra dulce que sólo te pueden dar este tipo de bebidas. Lo gente deja de beber agua y acaba siento parte fundamental de la epidemia de obesidad que nos invade".

5. Cerveza y alcoholes de alta graduación

"Alcoholes de alta graduación como el whisky, ron, vodka e incluso la cerveza no son propios de la dieta mediterránea. Sí lo es un vasito de vino tinto al día siempre con la comida y repartido durante la semana. Nada de concentrar toda la ingesta de alcohol en fin de semana como hacen los jóvenes con el botellón".

6. Aceite de palma y mantequilla

"Ni mantequilla, ni aceites vegetales como el aceite de palma, de girasol o de soja. Tampoco las grasas culinarias. Nada que no sea aceite de oliva virgen".

7. Helados, pizzas y productos lácteos con mucha grasa

"No a las pizzas, helados y productos lácteos con mucha grasa. Aquí entra sobre todo la pizza típicamente americana que no deja de ser un envase para transportar mucho queso graso".

8. Barritas de cereales y alimentos procesados

"Las estanterías de los supermercados están llenas de alimentos procesados como barritas de cereales o muesli. Productos supuestamente muy sanos que al final no se sabe nada de su composición exacta. Hay que leer con mucho detalle la etiqueta".