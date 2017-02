Esto es lo que dirían las etiquetas de la comida procesada si fuesen sinceras

Todos tenemos más o menos claro que los señores del marketing los la meten bastante doblada a la hora de vendernos lo que sea, pero cuando se dedican a etiquetar alimentos, entonces ya es directamente para echarles de comer a parte.

Últimamente ha estado circulando por Twitter esta imagen en la que podemos ver qué hay realmente dentro de un bote de Nutella. Los dos ingredientes a los que más bombo les han dado siempre al promocionarla, las avellanas y el cacao, suponen menos de un 20% del producto.

If nutrition labels were designed to visualize ingredients like this, we would make better choices—as would the manufacturers. pic.twitter.com/NQCXr2bAi2