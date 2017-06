"Hasta los huesos": cómo transformar tu anorexia en una potente película para combatirla

—Vale, ¿estás lista?

—280 para el cerdo, 350 para los fideos, 150 para el rollito y 75 por la mantequilla.

No es una lista de la compra. Ni una factura. Ni una receta. Es el análisis calórico que Ellen, la protagonista de To The Bones (Netflix, 2017) lleva a cabo en menos de 10 segundos del plato que le acaba de servir su hermana. La que más tarde dirá: "Me he quedado sin hermana".

Porque la vida de Ellen se resume en café, huesos que sobresalen, mediciones del diámetro de los brazos, abdominales infinitas y desmayos. Lleva años tratando de curar su anorexia sin éxito.

La película, que se podrá ver en Netflix, narra como "una joven anoréxica emprende un viaje de autodescubrimiento, a veces divertido y a veces terrible, tras incorporarse a un grupo supervisado por un médico poco ortodoxo" . Lily Collins da vida a Ellen y junto con Keanu Reeves, Carrie Preston y Lily Taylor, forman el grueso del reparto de esta película dirigida por Marti Noxon ( Mad Men, Anatomía de Grey, Buffy la Cazavampiros, unREAL), que durante sus veinte sufrió en carne propia el calvario que supone un trastorno de la conducta alimentaria (TCA).

Noxon fue criada por una madre soltera que sufría un trastorno bipolar sin diagnosticar. La inestabilidad marcó sus primeros años de vida y le dejó heridas profundas que primero dio señales de un trastorno obsesivo compulsivo, luego como un TCA y más tarde como alcoholismo.

“Literalmente, no podía parar. Y tienes premio. La gente venía, hasta que daba miedo verme, y me decía ‘ Cuéntame tu secreto’. Si hubiera dicho ‘Cada mañana me como un ladrillo’, me hubiera preguntado ‘¿Qué ladrillo? ¿Dónde puedo conseguirlo?’. Lo que demuestra cómo de jodidas están nuestras prioridades. Hay gente que me ha llegado a decir ‘Me encantaría que me diera un poco de anorexia” y pensaba, “Uf, que te jodan”, explicó para Hollywood Reporter con motivo de la proyección del filme en el Festival de Sundance.

También contaba esta escena chocante: “Ayer por la noche estaba tumbada en la cama contando las calorías de ese día en el que había comido especialmente mal y luego decidiendo si podría comer esto o aquello de postre, y fue como “¿Cuándo se va a acabar todo esto?”.

Y confirmaba lo siguiente para Entertainment Weekly: “Tengo que recordarme a mí misma que tengo permiso para comer. Para comer cosas que me gustan. Todavía tengo que hacerlo. Pero ya estoy mejor”.

Esa es la auténtica dureza de una enfermedad así de cruel: que a sus 52 años, Noxon tiene que plantarle batalla a diario con un golpe (casi) vencedor en forma de película. El punto fundamental es controvertido:

¿Puede ser un primer paso hacia la curación de la anorexia hacer humor negro sobre esta enfermedad?

Esto es precisamente lo que hace diferente a To the bones de otras películas o series sobre el tema : aquí la anorexia es el tema central y se trata de manera transparente, con todas sus consecuencias. Con los buenos y malos momentos de una persona que necesita ayuda para salir del pozo. Porque un TCA no es fácil para nadie, tampoco para la familia. En el caso de los padres de la protagonista no saben cómo gestionar una enfermedad que sobrepasa sus conocimientos y generan situaciones grotescas como las que vemos en el tráiler: la madre de Ellen elabora un laborioso pastel con forma de hamburguesa en el que dice “¡Ponte a comer, Ellen!”.

Por esta razón, explica para Entertainment Weekly que con la película intenta “mirar de forma entendedora y compasiva un problema que afecta a mucha más gente de lo que pensamos. Y quiero que más gente hable de hasta qué punto la comida y la imagen corporal afectan a hombres y a mujeres y no les permiten disfrutar del presente”.

Por supuesto, sabe que van llover un montón de críticas. Pero no se arredra y cuenta que alguien ya le ha preguntado si piensa que la peli es la receta para vencer la anorexia. Esta es su respuesta, según contó en Hollywood Reporter: “Es muy importante decir que la película se basa de manera laxa en mi propia experiencia y todo lo que quiero trasmitir es lo que a mí me funcionó. Que tuve que aceptar (y todavía lo hago) que vivir puede darnos miedo y hacernos sentir inseguros pero que también es precioso”.

¿Aprenderá también Ellen este mensaje?

¿Logrará ayudar a las chicas el doctor con sus extraños métodos?

¿Podrá salir de la residencia pudiendo mirar con esperanza al futuro?

To The Bones se estrenará el 14 de julio.