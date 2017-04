México inventa la primera nube de tequila para promocionarse en Europa

Hay un refrán mexicano que dice: “El que nace pa’ tamal, del cielo le llueve tequila”. ¿O no era así? Tal vez no, pero la realidad no está tan lejos porque en Berlín ha sucedido un extraño fenómeno: hay una nube que llueve tequila en la galería de arte Urban Spree de Berlín.

¡Chin-chin! Los berlineses ya están brindando con unos caballitos de tequila bien cargados para olvidar que durante todo el otoño y el invierno hace un frío horripilante y la lluvia no deja ver ni un rayo de sol.

Porque la verdad es que a los alemanes les encanta el tequila y el departamento de turismo mexicano lo sabe bien: Alemania es el segundo exportador después de Estados Unidos. Por eso ha diseñado esta máquina que cada vez que llueva en Berlín esta primavera (que es la temporada más lluviosa en la ciudad), creará una nube de tequila y luego la condensará para que llueva este alcohol que tantas penas y alegrías trae a todo el mundo.

Para crearla, unos humidificadores que funcionan con ultrasonidos hacen vibrar el tequila hasta convertirlo en partículas en suspensión, que quedan encerradas dentro de un receptáculo transparente.

A cualquiera que le apetezca tomar un poquito, solamente tendrá que acercar el vaso a la nube y recolectar la bebida. ¡Parece que por fin llueve a gusto de todos!

Si se consigue que los alemanes vayan a visitar México, la agencia de creativos LAPIZ y Two Bit Circus, que está detrás del invento, podrá celebrar (con tequila, cómo no) una merecida victoria.

[Vía LAPIZ]