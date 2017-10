La ciencia confirma que no desayunar aumenta el riesgo de infarto cerebral o cardíaco

Toa Heftiba

Un estudio del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III, comandado por el célebre cardiólogo Valentí Fuster, ha confirmado que desayunar menos de 100 calorías (o menos del 5% de las calorías diarias) aumenta el riesgo de sufrir aterosclerosis, es decir, la acumulación de grasa en el interior de las arterias. ¿En qué se puede traducir esto tarde o temprano? En un infarto cardíaco o en un infarto cerebral.

La investigación se llevó a cabo en una muestra de 4.000 personas de entre 40 y 54 años de las que se ecografió en 3D sus arterias para valorar la cantidad de grasa que en ellas se hallaba. A la par, respondieron un cuestionario sobre sus hábitos alimenticios. Los datos mostraron que en el grupo que tomaba un desayuno excesivo 57 de cada 100 personas tenía algún tipo de ateroesclerosis subclínica, pero de los que no tomaban desayuno alcanzaban las 75 personas por cada 100.

Y todavía hay más. La aterosclerosis subclínica generalizada es la más grave porque afecta al menos a cuatro de las seis arterias principales del cuerpo y puede ocurrir con tres veces más frecuencia en las personas que salen de casa sin comer.

La explicación que da Valentín Fuster, principal autor del estudio y director del CNIC, es que el cuerpo se trastorna si uno no toma el desayuno. Y luego, cuando decides comer, comes más de la cuenta, contó Fuster para El País.

"Si uno no toma el desayuno, el reloj entra en un caos. Comes más tarde e ingieres más calorías de las que deberías. La gente que se salta el desayuno, no sólo comen tarde y de una manera extraña, sino [también tienen] un estilo de vida pobre"”, dice Valentí Fuster, principal autor del estudio.

Pero para proteger las arterias no basta con desayunar. Hace falta hacerlo de manera sana y combinarlo con ejercicio físico, una dieta saludable y evitar el tabaco y el alcohol.

